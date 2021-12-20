Обов'язкова COVID-вакцинація: новий перелік професій набуде чинності 20 січня

Про це повідомляє Урядовий портал.



Таке рішення ухвалили під час селекторної наради з представниками уряду.



Працівників, які відмовляться робити обов'язкове щеплення від коронавірусу, відсторонюватимуть від роботи без збереження зарплати.



"Наказ набуде чинності 20 січня 2022 року та стосуватиметься всіх працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності, а також усіх комунальних підприємств, установ та організацій", - зазначили на Урядовому порталі.

Нагадаємо, 17 грудня МОЗ розширило перелік організацій, представники яких повинні робити обов'язкові щеплення проти COVID-19

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