Обов'язкова COVID-вакцинація: новий перелік професій набуде чинності 20 січня
Від 20 січня 2022 року стане чинним доповнений список професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу
Про це повідомляє Урядовий портал.
Таке рішення ухвалили під час селекторної наради з представниками уряду.
Працівників, які відмовляться робити обов'язкове щеплення від коронавірусу, відсторонюватимуть від роботи без збереження зарплати.
"Наказ набуде чинності 20 січня 2022 року та стосуватиметься всіх працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності, а також усіх комунальних підприємств, установ та організацій", - зазначили на Урядовому порталі.
- Нагадаємо, 17 грудня МОЗ розширило перелік організацій, представники яких повинні робити обов'язкові щеплення проти COVID-19
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.91
- Актуальне
- Важливе