Обрання запобіжного заходу Чаусу: захист заявив відвід судді

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає "Укрінформ".



"Було заявлено клопотання про відвід судді, і зараз система авторозподілу визначила іншого суддю, який розглядатиме це клопотання. Система визначила суддю Ольгу Саландяк, яка незабаром розпочне це засідання і визначить, вмотивований цей відвід судді чи невмотивований", - сказала Чемерис.



При цьому речниця ВАКСУ зазначила, що після обрання системою авторозподілу суддя визначатиме дату засідання.



На прохання захисту Чауса засідання з обрання йому запобіжного заходу відбувається у закритому режимі.

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