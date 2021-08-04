Обрання запобіжного заходу Чаусу: захист заявив відвід судді
У середу, 4 серпня, адвокати екссуді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса заявили відвід судді Вищого антикорупційного суду, який мав обрати Чаусу запобіжний захід у справі про отримання $150 тис. хабара в 2016 році
Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, передає "Укрінформ".
"Було заявлено клопотання про відвід судді, і зараз система авторозподілу визначила іншого суддю, який розглядатиме це клопотання. Система визначила суддю Ольгу Саландяк, яка незабаром розпочне це засідання і визначить, вмотивований цей відвід судді чи невмотивований", - сказала Чемерис.
При цьому речниця ВАКСУ зазначила, що після обрання системою авторозподілу суддя визначатиме дату засідання.
На прохання захисту Чауса засідання з обрання йому запобіжного заходу відбувається у закритому режимі.
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