ОБСЄ евакуює з України всіх членів місії
24 лютого ОБСЄ заявила про намір евакуювати всіх членів своєї місії з України через повномасштабний наступ РФ
Про це пише National Post.
ОБСЄ розпочне евакуацію спостерігачів місії, щойно це можна буде зробити безпечно. Таке рішення ухвалили у зв'язку з повномасштабним наступом Росії на Україну.
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