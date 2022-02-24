ОБСЄ евакуює з України всіх членів місії

Про це пише National Post.



ОБСЄ розпочне евакуацію спостерігачів місії, щойно це можна буде зробити безпечно. Таке рішення ухвалили у зв'язку з повномасштабним наступом Росії на Україну.



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