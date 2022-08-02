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Головна війна з Росією Обстріл окупантів евакуаційного автобуса на Херсонщині: кількість загиблих зросла

Обстріл окупантів евакуаційного автобуса на Херсонщині: кількість загиблих зросла

2 серпня, 2022 вiвторок
05:45
війна з Росією Евакуаційний автобус - ілюстративне фото

Кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими військовими евакуаційного мікроавтобуса в районі Довгового у Херсонській області зросла до трьох

Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

"В районі Довгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу", - повідомили військові.

  • Російські окупанти 1 серпня розстріляли автобус із жителями Херсонської області. Тоді двоє цивільних загинуло, п'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу.

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Кривий Ріг
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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