Обстріл окупантів евакуаційного автобуса на Херсонщині: кількість загиблих зросла

Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

"В районі Довгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу", - повідомили військові.

Російські окупанти 1 серпня розстріляли автобус із жителями Херсонської області. Тоді двоє цивільних загинуло, п'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу.

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