Обстріл ТЦ в Кременчуку: загинуло 18 людей, встановлений полк, який завдав ракетного удару, - Монастириський

Про це повідомив на брифінгу з місця подій міністр внутрішних справ Денис Монастирський, передає Еспресо.

"На сьогодні, ми розуміємо, що ми маємо 18 тіл загиблих, 21 особа вважається зниклою безвісти, частина цих може бути серед цих 18 тіл, які вже знайдені, тому що тіла ще неопізнані", - зазначив міністр.

Монастирський додав, що до ліквідації було залучено близько тисячі рятувальників, представників Збройних сил, представників місцевої адміністрації, комунальних служб міста.

"Ми вдячні тим, хто долучився і долучається до розбору завалів. На цю хвилину, можемо сказати про розбір 60% завалів ТЦ. Цифри щодо жертв ще не кінцеві. Завали будуть намагатися розібрати до ранку 29 червня і буде відомо кінцеву цифру загиблих", - додав він.

Станом на зараз, 59 поранених, 25 - з них було госпіталізовано, серед поранених - 1 дитина. 1 особа померла в лікарні.

"Один рятувальник потрапив до лікарні - при витягуванні тіл було отруєння чадним газом, зараз з ним все в порядку", - зазначив Монастирський.

Кримінальне провадження щодо обстрілу веде СБУ, стаття передбачає довічне позбавлення волі.

"Аналітики СБУ та Нацполіції встановили, який саме полк авіації здійснив, уже є перші імена льотичиків, які влітали на Ту-22", - повідомив міністр.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. У Кременчуці на Полтавщині оголосили триденну жалобу за жертвами російського ракетного удару по ТЦ "Амстор".