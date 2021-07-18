Обстріли на фронті: учора - 13, сьогодні - вже 1

Про це йдеться в ранковому фронтовому зведенні, на яке посилається Еспресо.TV.



Місця ворожих обстрілів:



Чермалик - противник обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї,



Водяне - окупанти тричі вели вогонь з озброєння БМП-1, мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї,



Широкине, Павлополь - російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру,



Старогнатівка - збройні формування Російської-Федерації застосовували артилерію калібру 122-мм,



Піски - ворог тричі обстрілював позиції Збройних Сил з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї,



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Новозванівка - російські окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



"В результаті ворожих обстрілів 2 військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїни знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої тяжкості, іншого - задовільний", - зазначає пресслужба ООС.



На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.



Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".



Станом на 7 годину ранку, 18 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.



Поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.



Від початку доби бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.





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