Обстріли по Львову є абсолютно безглуздими. Там, де били, не було ніякого українського озброєння, — Княжицький

Про це він сказав в етері Espreso TV.



Княжицький додав: "Я бачив у Львові автомобілі, які лиш везли гуманітарну допомогу та були пошкоджені. Можливо, окупанти думали, що там везуть інше. У ворога немає точної інформації. Хоча в деяких містах є колаборанти, які надають інформацію окупантам. Наприклад, в одному з українських міст влучили по колії, де було українське озброєння. Натомість у Львові нічого такого не було – тому обстріли є безглуздими. Але звісно ж, якщо країною-агресором керують не дуже розумні нацисти, то нам всім треба бути обережними все одно".

Нагадаємо, що 18 квітня вранці по Львову було нанесено кілька ракетних ударів, пошкоджена цивільна інфраструктура.

кілька ракетних ударів, пошкоджена цивільна інфраструктура. Пізніше стало відомо, що у Львові кілька російських ракет влучили поряд із залізничними об'єктами, ситуація на вокзалі контрольована.

поряд із залізничними об'єктами, ситуація на вокзалі контрольована. Внаслідок ракетних ударів по Львову 6 людей загинули, відомо про 11 поранених, серед яких є дитина

відомо про 11 поранених, серед яких є дитина У русі громадського транспорту Львова через ракетні удари, завдані російськими окупантами відбулися зміни.



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