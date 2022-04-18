Обстріли по Львову є абсолютно безглуздими. Там, де били, не було ніякого українського озброєння, — Княжицький
Нардеп Микола Княжицький зауважив, що окупанти або користуються застарілими картами, або ж беруть знімки з супутника, адже потрапляння у Львові є абсолютно безглуздими
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Княжицький додав: "Я бачив у Львові автомобілі, які лиш везли гуманітарну допомогу та були пошкоджені. Можливо, окупанти думали, що там везуть інше. У ворога немає точної інформації. Хоча в деяких містах є колаборанти, які надають інформацію окупантам. Наприклад, в одному з українських міст влучили по колії, де було українське озброєння. Натомість у Львові нічого такого не було – тому обстріли є безглуздими. Але звісно ж, якщо країною-агресором керують не дуже розумні нацисти, то нам всім треба бути обережними все одно".
- Нагадаємо, що 18 квітня вранці по Львову було нанесено кілька ракетних ударів, пошкоджена цивільна інфраструктура.
- Пізніше стало відомо, що у Львові кілька російських ракет влучили поряд із залізничними об'єктами, ситуація на вокзалі контрольована.
- Внаслідок ракетних ударів по Львову 6 людей загинули, відомо про 11 поранених, серед яких є дитина
- У русі громадського транспорту Львова через ракетні удари, завдані російськими окупантами відбулися зміни.
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