Обстріли українських міст під час "перемир’я" вчергове продемонстрували світу брехню РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріли української землі під час оголошеного Росією "перемир'я" знову показали світу брехню держави-агресорки
Про це повідомив президент України під час вечірнього звернення.
"Світ знову побачив цими днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж привертає увагу до ситуації на фронті", - наголосив він.
Зокрема Зеленський згадав про обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва, а також удари по Краматорську та інших містах Донбасу "по цивільних об’єктах і саме тоді, коли в Москві звітували про "мовчання" їхньої армії".
"Чергові погрози російських посадовців Європі та світу. Все це тоді, коли у Москві щось там розповідали про нібито "перемир’я". Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення всіх наших людей з полону, з російської неволі є гарантіями відновлення миру. Ми наближаємо це", - додав він.
- Вранці 7 січня російські терористи обстріляли гуманітарну місію ООН, яка везла допомогу в прифронтове місто Оріхів Запорізької області
- У ніч на 8 січня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці, також під атакою опинилися Курахове та смт Курахівка.
- У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області: голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 2 "прильоти" в Мерефі.
- 8 січня Володимир Зеленський заявив, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині, у Бахмут і Соледар будуть перекинуті додаткові підрозділи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.4Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе