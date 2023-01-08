Про це повідомив президент України під час вечірнього звернення.

"Світ знову побачив цими днями, що Росія бреше навіть тоді, коли сама ж привертає увагу до ситуації на фронті", - наголосив він.

Зокрема Зеленський згадав про обстріл Херсона запалювальними боєприпасами одразу після Різдва, а також удари по Краматорську та інших містах Донбасу "по цивільних об’єктах і саме тоді, коли в Москві звітували про "мовчання" їхньої армії".

"Чергові погрози російських посадовців Європі та світу. Все це тоді, коли у Москві щось там розповідали про нібито "перемир’я". Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення всіх наших людей з полону, з російської неволі є гарантіями відновлення миру. Ми наближаємо це", - додав він.

Вранці 7 січня російські терористи обстріляли гуманітарну місію ООН, яка везла допомогу в прифронтове місто Оріхів Запорізької області

У ніч на 8 січня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці, також під атакою опинилися Курахове та смт Курахівка.

У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області: голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 2 "прильоти" в Мерефі.

8 січня Володимир Зеленський заявив, що ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині, у Бахмут і Соледар будуть перекинуті додаткові підрозділи.

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