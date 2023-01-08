Під час "різдвяного перемир'я" росіяни обстріляли гуманітарну місію ООН на Запоріжжі
Вранці 7 січня російські терористи обстріляли гуманітарну місію ООН, яка везла допомогу у прифронтове місто Оріхів Запорізької області
Про це в етері телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"На жаль, країна-агресор, яка обіцяла не стріляти, обстрілювала навіть гуманітарну місію ООН", - заявив голова ОВА.
Він повідомив: попри домовленість, загарбники завдали удару по гуманітарній місії ООН, яка везла допомогу в прифронтовий Оріхів. Так, місто регулярно потерпає від обстрілів окупантів.
Зазначається, що в складі місії також була координаторка ООН в Україні Деніз Браун.
Олександр Старух наголосив: росіяни надалі порушують правила ведення війни та б'ють по громадах.
"Росія - "православний талібан", який не розуміє щось святе та нехтує всіма правилами людського співіснування", - підкреслив він.
- Нагадаємо, у ніч на 8 січня росіяни завдали 7 ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці, також під атакою опинилися Курахове та смт Курахівка.
- У ніч з 7 на 8 січня російські терористи завдали удари по Харківській області: голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про 2 "прильоти" в Мерефі.
- Тоді ж росіяни гатили по околицях Запоріжжя.
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