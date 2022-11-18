Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Очільник дипломатії ЄС вважає, що Росія ще не готова піти з України і встановити мир

Очільник дипломатії ЄС вважає, що Росія ще не готова піти з України і встановити мир

18 листопада, 2022 п'ятниця
08:46
Світ Жозеп Боррель

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель упевнений, що Російська Федерація ще не готова до миру в Україні

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, поки немає жодних ознак готовності вивести російські війська з України.

"Я боюся, що Росія не готова піти, і доки вона не піде, мир буде неможливий. Саме Росія має зробити мир можливим, агресор повинен піти, якщо він хоче міцного миру", - додав Боррель.

  • Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував свою формулу миру. Вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій. Загалом план складається з 10 пунктів.
  • Також з'явилася інформація, що колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі хоче схилити російського президента Володимира Путіна піти на переговори і укласти мир з Україною. Він готовий це зробити до Різдва.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував сигнали від західних партнерів про бажання російського лідера Володимира Путіна вести перемовини, і запропонував зробити їх публічними. На що Песков відповів, що це неможливо.
  • Також речник Кремля фактично визнав причетність Росії до тероризму, заявивши, що обстріли критичної інфраструктури України – це "наслідки відмови від переговорів з РФ".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
Росія
ЄС
Жозеп Боррель
переговори з РФ
Читайте також:
Ван И
15 листопада, 2022 вiвторок
Китай виступив проти виключення Росії з G20
російська балістична ракета "Сармат"
16 листопада, 2022 середа
Тільки ракета, перероблена з комплексу С-300 на балістичну, могла спричинити такі руйнування, як у Польщі, - військовий аналітик Гетьман
Володимир Зеленський
16 листопада, 2022 середа
Зеленський пояснив, чому не попередив українців про початок повномасштабної війни. Йому пропонували евакуювати Київ
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.59
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.3
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
18 листопада
09:26
Ілон Маск
Ультиматуму Маска призвів до масового звільнення співробітників Twitter
09:25
Харківщина
На Харківщині під час ліквідації наслідків російських обстрілів газової промисловості постраждало 8 працівників підприємства і поліцейських
09:14
розбита техніка окупантів
Росія втратила на війні в Україні за добу 350 окупантів, 6 крилатих ракет, 5 дронів і танк, - Генштаб ЗСУ
09:08
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували ракетою село на Запоріжжі, пошкоджено будинок культури
09:01
Ексклюзив
Бенксі в Україні
Бенксі в Україні: що означають нові роботи культового художника
08:47
Світло
В Україні знову запровадили стабілізаційні відключення електроенергії
08:45
Ексклюзив
ЗСУ
Стратегічних передумов для проведення переговорів України з РФ немає, - Згурець
08:30
Ексклюзив
Олег Баркаренко
Вісім місяців не бачив неба: херсонський волонтер розповів про тортури і життя в окупації
08:26
Донеччина, Торецьк
На Донеччині за добу армія РФ убила мирного жителя, ще четверо поранені
08:22
ЗСУ
Ворожі війська наступають на трьох напрямках, проте ЗСУ відбили атаки в районах 9 міст та сіл
08:15
Ексклюзив
російські окупанти
Є свідчення про низький моральний стан російських військ на лівому березі Дніпра, - експерт Данілов
08:12
Резиденцію прем’єр-міністра Канади в Оттаві закрили на ремонт, який триватиме кілька років
08:00
OPINION
Сергій Марченко
Про хамон, курячі стегенця і претензії українців
07:56
Діалоги з совєтами, вовк в трусах і остання справа журналістки – 5 книг про кулі замість розмови
07:54
На фото: система ППО
За добу українське військо збило 6 ракет та 5 "шахедів"
07:31
Окупанти гатили по Нікополю: пошкоджені лінія електропередач, сонячна підстанція, багатоповерхівки та приватні домівки
07:28
російські війська окупанти
Генштаб: Окупанти зобов'язали працівників медзакладів на територіях окупованої Луганщини стати на військовий облік
07:11
У Чорногорії тисячі людей мітингували із закликом до дострокових виборів
07:07
ПВК Вагнер
У Бєлгородській області активно вербують працівників промислових підприємств долучитися до ПВК Вагнера, - Генштаб
06:49
Китайські балістичні ракети
Північна Корея випустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в море поблизу Японії
06:37
окупанти
В ISW сказали, чому війська РФ вразливі на лівому березі Дніпра
06:33
McDonald's
McDonald's призупиняє роботу в Казахстані
05:58
ЗАЕС і МАГАТЕ
Рада МАГАТЕ втретє закликала Росію припинити усі дії на ядерних об'єктах України
05:45
Артем Довбик, "Дніпро-1" - "Вадуц", Ліга конференцій
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 14-го туру
05:38
влучання ракети у Польщі
Падіння ракети у Польщі: названо терміни розслідування 
04:28
російські окупанти
На Херсонщині виявили колаборантів, які намагались "перефарбуватись". Місцеві добре пам'ятають кожного, - ОК "Південь"
03:33
Ракетоносій "калібрів"
У росіян різко скоротилась кількість крилатих ракет у Чорному морі
02:42
Херсон
Росія обстріляла Херсон, загинув місцевий
02:04
Ненсі Пелосі
Вперше з 2003 року: Пелосі не змагатиметься за посаду лідера демократів у Конгресі
01:46
Артилерія ЗСУ
ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів в районі Нової Каховки
01:29
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Окупанти змінюють позиції на лівобережжі Херсонщини, намагаються уникнути ударів ЗСУ
00:47
Віктор Циганков
"Динамо" перемогло "Інгулець" у перенесеному матчі УПЛ
00:25
Олег Ніколенко
Так поводиться "ІДІЛ", - Ніколенко про заяву Пєскова, що обстріли - наслідки незговірливості України
00:22
Маргарита Сімоньян
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 листопада
00:02
Звільнений Херсон, Зеленський
Від 24 лютого вже понад 32 тис. військових були нагороджені за хоробрість, - Зеленський
2022, четвер
17 листопада
23:51
Володимир Зеленський
Сьогодні без електрики залишились понад 10 млн українців, - Зеленський
23:23
світло
У Києві 17 листопада електропостачання обмежили на рекордних 523 МВт
23:17
Президент України Зеленський
Зеленський привітав рішення про продовження дії "зернової ініціативи" та розповів про новий проєкт – Grain from Ukraine
22:50
Європарламент
Росія – держава-спонсор тероризму: Європарламент узгодив резолюцію
22:37
Вінчкомбський метеорит
В Британії знайшли метеорит, який може свідчити про космічне походження води на Землі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV