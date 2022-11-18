Очільник дипломатії ЄС вважає, що Росія ще не готова піти з України і встановити мир
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель упевнений, що Російська Федерація ще не готова до миру в Україні
Про це повідомляє Reuters.
За його словами, поки немає жодних ознак готовності вивести російські війська з України.
"Я боюся, що Росія не готова піти, і доки вона не піде, мир буде неможливий. Саме Росія має зробити мир можливим, агресор повинен піти, якщо він хоче міцного миру", - додав Боррель.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував свою формулу миру. Вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій. Загалом план складається з 10 пунктів.
- Також з'явилася інформація, що колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі хоче схилити російського президента Володимира Путіна піти на переговори і укласти мир з Україною. Він готовий це зробити до Різдва.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував сигнали від західних партнерів про бажання російського лідера Володимира Путіна вести перемовини, і запропонував зробити їх публічними. На що Песков відповів, що це неможливо.
- Також речник Кремля фактично визнав причетність Росії до тероризму, заявивши, що обстріли критичної інфраструктури України – це "наслідки відмови від переговорів з РФ".
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