Очільник "Гарантованого покупця" подав у відставку за два тижні після призначення на посаду
Виконувач обов’язків директора держпідприємства "Гарантований покупець" Вадим Улида подав заяву про відставку
Про це повідомляє сайт держпідприємства.
"Виконуючий обов’язки директора ДП "Гарантований покупець" Вадим Улида подав до Кабінету міністрів України заяву про звільнення за власним бажанням", - зазначається у повідомленні.
За інформацією держпідприємтва, Улида вирішив звільнитися через погіршення стану здоров’я.
"Гарантований покупець" - посередник між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії. Крім цього, держпідприємство купує електроенергію для потреб населення.
- Нагадаємо, Кабінет міністрів під час позачергового засідання 13 листопада звільнив із посади директора держпідприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця. В уряді повідомили, що Петриковця звільнили через непрофесіоналізм та заподіяння збитків підприємству у розмірі понад 500 млн грн, а також через позови виробників альтернативних джерел на суму близько 1,5 млрд грн. Петриковець нзвав причиною звільнення відмову виконувати "незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел".
- Після звільнення Петриковця виконувачем обов'язків директора Гарпоку призначили Вадима Улиду.
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