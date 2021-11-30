Очільник "Гарантованого покупця" подав у відставку за два тижні після призначення на посаду

Про це повідомляє сайт держпідприємства.



"Виконуючий обов’язки директора ДП "Гарантований покупець" Вадим Улида подав до Кабінету міністрів України заяву про звільнення за власним бажанням", - зазначається у повідомленні.



За інформацією держпідприємтва, Улида вирішив звільнитися через погіршення стану здоров’я.

"Гарантований покупець" - посередник між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії. Крім цього, держпідприємство купує електроенергію для потреб населення.