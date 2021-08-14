Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Очільник МВС Монастирський пояснив, як можна було уникнути сьогоднішньої бійки на Банковій

Очільник МВС Монастирський пояснив, як можна було уникнути сьогоднішньої бійки на Банковій

14 серпня, 2021 субота
17:34
Новини

Якби вдень у суботу, 14 серпня 2021 року, азовці - учасники акції на Банковій поверхневу перевірку на предмет відсутності небезпечних для життя та здоров’я предметів (зброї, вибухових пристроїв, легкозаймистих речовин тощо) непорозумінь між ними та силами поліції вдалося б уникнути

Про це заявив міністр внутрішніх справ Дени Монастирський, передає Еспресо.TV.

"Звертаю увагу, що кожен, хто пройшов би поверхневу перевірку, був би допущений до площі перед Офісом президента. Про це завчасно були попереджені мітингувальники", - наголосив у себе на сторінці голова МВС України.

Однак мітингарі, за його твердженням, "відмовилися проходити таку перевірку, і замість того, щоб виконати законні вимоги поліції, почали проривати кордони правоохоронців, в результаті чого 8 правоохоронців отримали травми та опіки".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте також:
Ярослава Магучіх
13 серпня, 2021 п'ятниця
Найголовніше, щоб українським дівчаткам було спокійно, - росіянка Ласіцкене, яка сфотографувалась з Магучіх
МЗС
12 серпня, 2021 четвер
"РФ намагається перекласти відповідальність": МЗС про заклик Кремля до світу змусити Україну завершити війну на Донбасі
гумконвой
13 серпня, 2021 п'ятниця
ОБСЄ заявила про "українських прикордонників і митників", які нібито оглянули російський "гумконвой" під час його відправлення до ОРДЛО
Київ
+28
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.61
    Купівля 26.61
    Продаж 26.85
  • EUR
    Купівля 31.2
    Продаж 31.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
14 серпня
17:56
Гаїті сильно струсонуло. Магнітуда - 7,2 бали
17:26
Скількох хабарників посадили, яке майно конфіскували. НАБУ та САП відзвітували за перше півріччя
17:00
Росія вимагає від Зеленського формулу Штайнмаєра та воду в Крим. І якомога швидше, - Андрій Білецький
16:37
В Туреччині впав російський пожежний літак
16:19
Анонс
Наступної неділі патріарх Варфоломій проведе літургію у Святій Софії
16:06
Серед поліцейських на Банковій є постраждалі від опіків очей, - пресслужба
15:58
електроенергія
Ціна електроенергії на оптовому ринку зросла на 80% за місяць
15:43
Керівника водоканалу Житомира покарали за забруднення ріки Тетерів
15:19
Скабєєва виставила фото, де вона обіймає Беленюка. Спортсмен каже, що не знає хто це така
15:00
Від COVID-19 в Чехії щеплено 20% підлітків
14:42
Головний політтехнолог Лукашенка звинуватив Литву в підготовці ядерної війни
14:17
На Банковій поліція застосувала сльозогінний газ. Відео
13:58
На нові школи у багатодітних селах рівненського Полісся потрібен 1 млрд грн
13:38
"Сьогодні - нас, завтра - всю країну!" Колона "азовців" йде з Майдану на Банкову. Наживо
13:14
У вбивстві безхатька на березі столичної Либеді підозрюють молодиків з Донеччини
12:55
Президент Афганістану виступив з телевізійним зверненням
12:26
США направили до Кабулу три батальйони
12:00
Ексдепутат з Черкащини попався на пропаганді комунізму
11:43
О 13:00 "азовці" вийдуть з протестом на Банкову
11:28
Інфографіка
Руслан Степанюк
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
11:22
Кадиров виділив $40 тис. на квіти для себе та уряду Чечні
11:21
Порошенко
Порошенко: нова хвиля коронавірусу невідворотна, треба суттєво наростити темпи вакцинації
11:00
"Подивіться, як живуть первісні люди!" Жителька села в окупованому Криму поскаржилася Аксьонову
10:47
В Україні повністю імунізовано від коронавірусу лише 2,7 млн людей
10:32
Християни візантійського обряду святкують Маковея
10:02
Лілія Цвіт
10 найсмачніших пирогів! Макова, фруктова, ягідна, кремова випічка до свят від Лілії Цвіт
09:54
Вояки Лукашенко женуть біженців у Латвію під дулами автоматів. Відеофакт
09:33
Названо розмір пенсії Меркель
09:11
"Я не хочу дурити людей". Мер сусіднього з Бахмутом міста вийшов з ОПЗЖ та подав у відставку
08:50
На Луганщині незаконно розорали 22 га заповідника
08:25
Зростання заражень COVID-19: 1 353 нових, першість тримає Київ
08:00
13 серпня на фронті: росіяни поранили 2 українців
07:18
Республіканці просять Байдена "відбити наступ талібів авіаударами"
2021, п'ятниця
13 серпня
23:00
Таліби
Афганістан: біженці заполонили Кабул, таліби продовжують наступ
22:19
спека
Липень став найспекотнішим місяцем у світі за весь час спостережень, - Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США
21:46
Інфографіка
Манор Соломон
"Шахтар" переміг "Металіст 1925" в УПЛ
21:40
Жан Беленюк
Расистський скандал з Беленюком: поліція почала перевірку
21:33
Конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки: до наступного етапу пройшли глава ДФС, прокурор та член Ради НБУ
21:10
Віктор Коваленко
Коваленко допоміг своїй новій команді вийти в наступний раунд Кубка Італії
21:02
Зеленський
"Поліція має жорстко реагувати на такі випадки": Зеленський про спробу нападу на олімпійського чемпіона Беленюка
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV