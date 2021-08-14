Очільник МВС Монастирський пояснив, як можна було уникнути сьогоднішньої бійки на Банковій
Якби вдень у суботу, 14 серпня 2021 року, азовці - учасники акції на Банковій поверхневу перевірку на предмет відсутності небезпечних для життя та здоров’я предметів (зброї, вибухових пристроїв, легкозаймистих речовин тощо) непорозумінь між ними та силами поліції вдалося б уникнути
Про це заявив міністр внутрішніх справ Дени Монастирський, передає Еспресо.TV.
"Звертаю увагу, що кожен, хто пройшов би поверхневу перевірку, був би допущений до площі перед Офісом президента. Про це завчасно були попереджені мітингувальники", - наголосив у себе на сторінці голова МВС України.
Однак мітингарі, за його твердженням, "відмовилися проходити таку перевірку, і замість того, щоб виконати законні вимоги поліції, почали проривати кордони правоохоронців, в результаті чого 8 правоохоронців отримали травми та опіки".
- Нагадаємо, за даними пресслужби МВС, серед поліцейських на Банковій є постраждалі від опіків очей.
- Натомість організатори влаштованої Азовським рухом акції звинувачують Нацполіцію в невиправдоному, на їхню думку, застосуванні сльозогінного газу.
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