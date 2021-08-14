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Серед поліцейських на Банковій є постраждалі від опіків очей, - пресслужба

14 серпня, 2021 субота
16:06
Кримінал

Семеро поліцейських зазнали опіків очей, кілька нацгвардійців травмовані внаслідок зіткнень із протестувальниками вдень у суботу, 14 серпня 2021 року, на акції в центрі Києва

Про це повідомив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, інформує Еспресо.TV.

"Учасники акцій протесту на Банковій не підкорилися законній вимозі поліції пройти перевірку на утримання небезпечних предметів перед допуском до ОПУ (Офісу президента України) і спровокували зіткнення з силами правопорядку, використовуючи сльозогінний газ, шини та інші предмети. Поліція і Нацгвардія були змушені застосувати поліцейські заходи примусу, зокрема із застосуванням спецзасобів. Унаслідок зіткнення семеро поліцейських дістали опіків очей, кілька нацгвардійців зазнали травм", - написав Шевченко на своїй сторінці.

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Він зазначив, що наразі ситуація біля будівлі президентського Офісу, як і загалом в центрі української столиці, є спокійною.

"МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку, протестувати мирно і зазначає: кожен, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів, буде вільно пропущений на площу перед ОПУ", - наголошується в повідомленні.

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Натомість організатори влаштованої Азовським рухом акції звинувачують Нацполіцію в невиправдоному, на їхню думку, застосуванні сльозогінного газу.


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Артем Шевченко
Банкова
Азов
Національний корпус
Офіс президента України
азовці
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