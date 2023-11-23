Очільник МЗС Австрії назвав агресію РФ в Україні найбільшою загрозою безпеці в Європі
Найбільша безпосередня загроза безпеці в Європі походить від російської агресивної війни, а тому дуже важливим залишається єдність і згуртованість Євросоюзу щодо цього питання
Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час спільної зі своїм словацьким колегою пресконференції у Відні, передає Укрінформ.
"Так, звичайно, ми хочемо миру. Всі хочуть миру. І люди в Україні хочуть цього найбільше. Але це все лежить в руках лише однієї людини, а саме – президента Російської Федерації Володимира Путіна. Він може закінчити війну вже завтра. Якщо він це зробить, війна закінчиться. Якщо ж Україна припинить воювати, то з Україною буде, скажімо так, покінчено. І тоді Словаччина може раптово отримати іншого сусіда", - сказав Шалленберг.
Також міністр наголосив на позиції Австрії, яка полягає у тому, що не може бути "жодних переговорів щодо України без України".
За словами Шалленберга, найбільша безпосередня загроза безпеці на європейському континенті походить від російської агресивної війни, а тому дуже важливим залишається єдність і згуртованість Європейського Союзу щодо цього питання. "Єдність і згуртованість Європейського Союзу в цьому питанні була нашим найбільшим досягненням, нашим найбільшим активом. І я вважаю, що ми робимо все правильно і повинні працювати над тим, щоб ця єдність і згуртованість зберігалася й у майбутньому", - зазначив він.
За словами австрійського міністра, треба також усвідомлювати, що "за нами спостерігають на міжнародному рівні, що наша позиція як західного світу також дуже сильно залежить від нашої поведінки в цьому питанні".
- На початку жовтня голова МЗС Австрії заявив, що очікує на початок переговорів між РФ та Україною про мир.
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