Очільник МЗС Білорусі визнав, що кордон з Україною ніхто не закривав, як анонсував Лукашенко

Про це він заявив у інтерв'ю RT, передає LB.ua.

Макей заявив, що для туристів і громадян України кордони відкриті.



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"Те, що було сказано, що ми закриваємо кордон, означає, що з урахуванням тих подій (я маю на увазі те, що було показано по телебаченню останнім часом, зі зброєю), все це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів. Тому закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян", - сказав Макей.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонним військам перекрити кордон з Україною.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на наказ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка закрити кордон з Україною.