Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Очільник МЗС Білорусі визнав, що кордон з Україною ніхто не закривав, як анонсував Лукашенко

Очільник МЗС Білорусі визнав, що кордон з Україною ніхто не закривав, як анонсував Лукашенко

12 липня, 2021 понедiлок
13:21
Світ

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що слова самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про перекриття кордону з Україною не потрібно сприймати однозначно

Про це він заявив у інтерв'ю RT, передає LB.ua.

Макей заявив, що для туристів і громадян України кордони відкриті.

Читайте також: Білорусь не повідомляла ДПСУ про закриття кордону, змін не спостерігається

"Те, що було сказано, що ми закриваємо кордон, означає, що з урахуванням тих подій (я маю на увазі те, що було показано по телебаченню останнім часом, зі зброєю), все це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів. Тому закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян", - сказав Макей.

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонним військам перекрити кордон з Україною.
  • У Міністерстві закордонних справ відреагували на наказ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка закрити кордон з Україною.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Білорусь
Олександр Лукашенко
Володимир Макей
кордон України
Читайте також:
11 липня, 2021 неділя
Репер Серьога обійнявся з Лукашенком
11 липня, 2021 неділя
З "ковідного" фонду вкрали 124 млн грн, - Держаудитслужба
11 липня, 2021 неділя
ЗСУ підійшли впритул до Докучаєвська, - ЗМІ
Київ
+21
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.17
    Купівля 27.17
    Продаж 27.39
  • EUR
    Купівля 32.1
    Продаж 32.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
12 липня
14:41
Таліби ведуть бої за стратегічне місто Газні на трасі Кабул-Кандагар
14:33
В Україну прибули ще 500 тис. доз вакцини СoronaVac, - МОЗ
14:30
В бюджетному законопроєкті є поправки, які нівелюють мовний закон, - нардеп Железняк
14:23
Синоптики попередили про загрозу сходження селевих потоків та зсувів ґрунту у Карпатах
14:20
У Болгарії на парламентських виборах найбільше голосів отримали коаліція експрем'єра та партія шоумена-співака
14:15
блискавка
В Індії від удару блискавки під час селфі загинули 11 людей
14:08
Північний потік-2
"Північний потік-2" через 10 років планують використовувати для транспортування водню, - директор Nord Stream 2 AG
14:07
"Слуга народу" дасть за легалізацію медичного канабісу близько 200 голосів, - Корнієнко
14:02
Гарет Саутгейт
Тренер Англії пояснив, хто винен у поразці в серії пенальті фіналу Євро-2020
14:00
У міськраді Харкова пройшли обшуки у справі про присвоєння 5 млн грн
У міськраді Харкова пройшли обшуки у справі про присвоєння 5 млн грн
13:58
В Україні здійснено понад 500 угод із сільгоспземлею з моменту запуску ринку 1 липня, - Мінагрополітики
13:49
Дмитро Разумков
Рада збереться на позачергову сесію у переддень свята Незалежності, - Разумков
13:37
Ошукали киянина на $46 тис. та наїхали на поліцейського: у Києві затримали зловмисників
13:34
На Гаїті заявили про затримання імовірного організатора вбивства президента країни
13:12
Нові штами коронавірусу загрожують глобальному відновленню економіки, - G20
13:04
Прем'єр Грузії назвав "спробою змови" протести в країні, що почалися після вбивства журналіста противниками ЛГБТ
13:02
Олександр Юрченко
"Я не вживав наркотики ніколи в житті": нардеп Юрченко розповів свою версію ДТП у Львові
12:50
СБУ викрила канал контрабанди нарковмісних речовин в аеропорту "Бориспіль"
12:48
Австрія закінчила вакцинацію майже половини населення від COVID-19
12:47
протести на Кубі
Протести на Кубі: влада вимкнула інтернет
12:36
Позичити державі. Як Україна почала випускати боргові папери
12:22
Давид Арахамія
Любченка та Марченка покликали на засідання фракції "Слуги народу", - Арахамія
12:22
У США зафіксували одну з найвищих температур на Землі
12:01
Бив по обличчю та вистрілив: полковника поліції судитимуть за напад на єгеря заповідника "Морський"
11:59
прапор Росії
ЄС продовжив санкції проти РФ до січня 2022 року
11:45
Вакцина Pfizer стала доступна в центрах масової вакцинації
11:43
Микола Мартиненко
У Мартиненка заявили, що суддівська колегія ВАКС не змогла спростувати факти своєї упередженості 
11:43
Зеленський
Зеленський 13 липня скликає позачергову Раду, серед питань - легалізація медичного канабісу, - Гончаренко
11:32
негода на Закарпатті
Закарпаття оговтується від негоди: підраховують збитки і шукають місцевого мешканця (фото, відео)
11:26
Габріелюс Ландсбергіс
Литва пропонує ЄС нові санкції щодо Білорусі через розпалювання міграційної кризи
11:17
Юрій Вітренко
Українська делегація хоче переконати Меркель, що "Північний потік-2" несе загрози Європі, - Вітренко
11:16
колектор
НБУ запровадив послугу з реєстрації колекторських компаній та назвав її вартість
11:03
У Техасі біля Ель-Пасо сталася смертельна стрілянина
10:57
нафтопровод
Найбільші держпідприємства в Україні у січні-березні отримали 25 млрд грн прибутків, - StateWatch
10:57
В Україні почались військові навчання "Козацька Булава-2021" за участі п'яти країн
10:55
"Підступна схема": Північна Корея відмовилась від гуманітарної допомоги США
10:44
PR
Як вибрати ортопедичний корсет: призначення і види виробів
10:42
AstraZeneca
У Австралії померла жінка після щеплення вакциною AstraZeneca
10:27
Собаки прикордонників вперше візьмуть участь у параді до Дня Незалежності
10:08
Фіскальна служба провела перевірки на АЗС мережі Glusco
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV