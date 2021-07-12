Очільник МЗС Білорусі визнав, що кордон з Україною ніхто не закривав, як анонсував Лукашенко
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що слова самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про перекриття кордону з Україною не потрібно сприймати однозначно
Про це він заявив у інтерв'ю RT, передає LB.ua.
Макей заявив, що для туристів і громадян України кордони відкриті.
Читайте також: Білорусь не повідомляла ДПСУ про закриття кордону, змін не спостерігається
"Те, що було сказано, що ми закриваємо кордон, означає, що з урахуванням тих подій (я маю на увазі те, що було показано по телебаченню останнім часом, зі зброєю), все це змушує нас пильніше дивитися на охорону наших кордонів. Тому закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян", - сказав Макей.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонним військам перекрити кордон з Україною.
- У Міністерстві закордонних справ відреагували на наказ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка закрити кордон з Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе