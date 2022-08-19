Очільник МЗС Кіпру виступив проти заборони російських туристичних віз

Про це заявив очільник МЗС Кіпру Корнеліос Корнеліу, передає Politico.

"Це було б рішення в неправильному напрямку. Ми віримо в міжлюдські контакти, навіть громадянам Туреччини кіпрська влада надає візи, тому ми не вважаємо, що цей захід має будь-яку цінність для росіян", - заявив Корнеліу.

Зазначається, що Кіпр і Греція виступають за Німеччину, виступаючи проти блокування віз для російських туристів, які хочуть відвідати ЄС.

"Головною зброєю є європейська єдність, і наші партнери повинні поважати чутливість інших щодо цього питання", - додав очільник МЗС Кіпру.

У виданні підкреслюють, що Північна Греція є улюбленим місцем відпочинку російських туристів, влітку. Цього липня в Греції спостерігався разючий стрибок на 177 відсотків кількості прибуттів повітряним транспортом з Туреччини у порівнянні з 2019 роком, рекордним для Греції туристичним роком.

26 липня міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.

4 серпня міністр закордонних справ Естонії закликав до загальноєвропейської заборони на візи для громадян Росії. Урмас Рейнсалу завив, що ЄС має ще більше ізолювати країну-агресора.

5 серпня посольство Латвії в Російській Федерації тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. Винятком є лише поїздка на похорони родича.

Станом на 6 серпня консульська служба Болгарії, на тлі дипломатичного скандалу, зупинила прийом документів росіян на туристичні візи та візи для власників нерухомості.

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