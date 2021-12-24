Очільник СБУ Баканов: гібридна війна Росії стає інтенсивнішою та набуває нових форм
Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що гібридна війна РФ стає дедалі інтенсивнішою та набуває нових форм завдяки підсиленню російських підрозділів, які працюють проти України
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
За словами Баканова, російська диверсійно-підривна робота та вербувальна активність зростатиме.
"Роль Служби безпеки у збереженні української державності посилюється. Від сучасної та компетентної спецслужби залежать державна безпека і внутрішня стабільність у країні", - сказав очільник СБУ.
Баканов вважає, що гібридна війна Росії проти України набуває нових форм.
- Нагадаємо, 24 грудня офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що влада України нібито готується до силового розв'язання ситуації на Сході країни, оскільки збільшила свій оборонний бюджет на 20%.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що в Україні нібито готується третя військова операція.
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