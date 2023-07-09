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Очільники МЗС Туреччини та Росії провели телефонну розмову: про що говорили

9 липня, 2023 неділя
23:22
Світ Сергій Лавров

За ініціативи турецької сторони 9 липня відбулася телефонна розмова міністрів закордонних справ Туреччини Хакана Фідана й Росії Сергія Лаврова щодо зернової угоди

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Туреччини й Нurriyet.

Сторони обмінялися думками щодо регіонального порядку денного з оглядом на останні події навколо України, включаючи ситуацію з поверненням командирів полку "Азов" зі Стамбула до Києва.

"Увага Анкари була звернена на деструктивність курсу на продовження постачання військової техніки Києву. Відповідні кроки, як було наголошено, можуть призвести лише до негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, очільники підтвердили необхідність зберігати та зміцнювати довірчий характер відносин між Москвою та Анкарою на основі принципових домовленостей президентів Росії та Туреччини.

Що відомо про "зернову угоду"

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

  • перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT

  • поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

  • скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

  • відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

  • розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".

Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини та зустрівся з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки

Росія
Туреччина
Сергій Лавров
зерно
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