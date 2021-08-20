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Головна Суспільство Очільнику одного з комунальних підприємств Києва повідомили про підозру через розкрадання 15 млн грн

Очільнику одного з комунальних підприємств Києва повідомили про підозру через розкрадання 15 млн грн

20 серпня, 2021 п'ятниця
15:31

Столичні правоохоронці повідомили директору київського комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" про підозру у службовій недбалості, яка призвела до незаконного привласнення 15 млн грн із бюджету на встановленні світлофорних об'єктів у Києві

Про це передає пресслужба ОГПУ.

"За процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва директору комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), а директору підрядної організації у привласненні майна (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, протягом 2019 року між КП "Центр організації дорожнього руху" та суб’єктом господарювання укладено ряд договорів підряду щодо будівництва світлофорних об’єктів на території міста Києва на загальну суму 20,3 млн грн.

"Проте підрядником роботи виконано не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а отримані від комунального підприємства понад 15 млн грн перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

У межах розслідування проводяться слідчі дії в приміщенні  КП "Центр організації дорожнього руху", офісі підрядної компанії та за місцем проживання осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

  • Нагадаємо, що 16 серпня прокуратура проводила нові обшуки в КМДА через схеми на будівництві Подільського мосту
  • Крім того, мер Кличко заявив, що "Масові обшуки мають створити підґрунтя для призначення головою КМДА "зальотного ставленика".
  • Згодом, правоохоронці провели обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.
  • Також прокуратура спільно з Державною фіскальною службою провела обшуки на столичних комунальних підприємствах "Інформатика" та "Київміськсвітло".
  • Також правоохоронці провели обшуки у приміщенні Управління туризму Київської міської державної адміністрації.

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