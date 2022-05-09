English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Очільниця Єврокомісії їде до Орбана в Будапешт - обговорять нафтове ембарго

Очільниця Єврокомісії їде до Орбана в Будапешт - обговорять нафтове ембарго

9 травня, 2022 понедiлок
18:45
Економіка Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прямує до Будапешта для зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном

Про це повідомив речник дер Ляєн Ерік Мамер у Twitter.

"Президентка Урсула фон дер Ляєн пообіді прямує до Угорщини для зустрічі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Вони обговорять питання, пов’язані з європейською безпекою постачання енергоресурсів", - написав Мамер.

  • 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.
  • Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.
  • За даними Bloomnerg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Всі інші країни мають відмовитися від нафти до кінця року.
  • Болгарія відмовилася підтримувати запровадження ембарго на російську нафту, якщо не отримає винятків для подальшого постачання сировини.
  • За даними Bloomnerg, Європейський Союз планує послабити санкції щодо російської нафти, які готуються і виключити заборону для суден ЄС транспортувати російську нафту та пальне іншим країнам.
  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив, що не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

санкції
Угорщина
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
ембарго на постачання нафти
санкції ЄС
російська нафта
Читайте також:
Афганістан
8 травня, 2022 неділя
В Афганістані противники Талібану розпочали воєнний наступ
КрАЗ
8 травня, 2022 неділя
КрАЗ на ракетному паливі: головні колеса української армії
Кабул, Афганістан
8 травня, 2022 неділя
Таліби вдарили ракетами по Таджикистану, - ЗМ​І
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.39
    Купівля 31.39
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.94
    Продаж 33.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
9 травня
19:52
Ольга Стефанішина
Віцепрем'єрка Стефанішина: очікуємо ембарго ЄС на російську нафту 10 травня
19:40
Азовсталь, Маріуполь
США на рік відмовляться від мит на українську сталь
19:38
МОЗ
МОЗ: поранених українців і онкохворих дітей евакуюють на лікування за кордон безоплатно
19:21
Росіяни "призначили" ексрегіонала Балицького псевдогубернатором Запорізької області
18:59
Іспанія прийняла судно з російським вугіллям на тлі закриття портів для кораблів РФ
18:57
Окупанти ведуть найбільш активні дії на Слобожанському та Донецькому напрямках, – Генштаб
18:32
Дівчинка Аліса, яку росіяни роз'єднали з мамою під час евакуації з "Азовсталі", - в безпеці й невдовзі потрапить до рідних
18:23
Петро Порошенко
Україна має стати членом ЄС і НАТО: Порошенко у День Європи закликав до депутінізації Росії та світової політики
18:14
Петер Сійярто
"Створює проблеми та не дає шляхів вирішення": Сійярто пояснив, чому Угорщина блокує рішення ЄС про нафтове ембарго для Росії
18:08
Ірпінь
Сапери завершили поверхове розмінування Ірпеня
18:02
Пресреліз
Еспресо
Держспецзвʼязок намагається прикрити злочинні дії Концерну РРТ, - телеканал "Еспресо"
18:01
Ексклюзив
Микола Маломуж
Звітувати Путіну про великі перемоги на 9 травня не вдалося, - Маломуж
17:49
Ексклюзив
путін
Путін здувся. Головне із виступу тирана на Параді побєдобєсія
17:48
російські війська
Росія стягує на північ Криму артилерію для боїв за Херсонщину, - Міноборони
17:23
нафта
У ЄС обговорюють послаблення можливого нафтового ембарго для Росії, - Bloomberg
17:11
Азов Маріуполь Ілля Самойленко
"Кіборг" з ідеальною англійською: що відомо про Іллю Самойленка - офіцера, який давав історичну пресконференцію з "Азовсталі"
17:02
Ексклюзив
евакуація дипломатів РФ
Росія - це чорна діра у цивілізаційному розвитку людства, - дипломат Харченко
17:00
Ексклюзив
Джо Байден
Дуже важливо, що ленд-ліз буде підписаний сьогодні. Це сигнал Байдена, що Путін залишився сам проти всього світу, - політичний діяч Рашкін
17:00
голова Київської ОВА Олександр Павлюк
Кількість відновлених міжміських і приміських маршрутів на Київщині зросла до 247
17:00
Емманюель Макрон
Україна є членом європейської сім'ї, але вступ до ЄС може тривати "роками чи десятиліттями", - Макрон
16:43
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
Міністр оборони Британії відповів на звинувачення Путіна у підготовці НАТО до "нападу" на Крим
16:43
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Евакуацію з Луганщини відновлять після зачистки території Білогорівки
16:35
Кіркоров
Латвія заборонила в'їзд до країни російському співаку Кіркорову
16:19
РНБО
Телеканал "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО, - Держспецзв'язку
16:11
Шарль Мішель
Президент Європейської Ради Шарль Мішель з прем'єром Шмигалем 9 травня відвідав Одесу
15:54
Ексклюзив
СБУ
Перед фронтом військовий повинен пройти як мінімум 2-місячне навчання, зараз не всі воїни володіють необхідними знаннями, — військовий медик
15:47
ЛУКОЙЛ
Колишнього топменеджера компанії ЛУКОЙЛ знайшли мертвим під Москвою у будинку, де проводилися ритуали вуду
15:37
пропускні пункти
Уряд скоротив до трьох кількість пропускних пунктів, де можна розмитнити авто з ЄС
15:31
Ексклюзив
ЗАЕС
Багато зброї та вибухівки на Запорізькій АЕС створює небезпеку, - очільник НАЕК "Енергоатом" Котін
15:17
Володимир Зеленський
Україна заповнила другу частину анкети-опитувальника для вступу в ЄС
15:11
Ексклюзив
Путін
Путін зникне, якщо програє війну, - директор Центру відносин США - Україна у Вашингтоні Грицковян
14:50
Ексклюзив
Азовсталь
Політики забувають, якою ціною стоїть "Азовсталь", крайня евакуація вартувала життя трьох українських воїнів, — екскомандир полку "Азов"
14:37
Миколаївські десантники
Миколаївські десантники показали відео знищення окупантів та їхньої техніки
14:30
Ексклюзив
збитий російський літак
Відмовки про погодні умови - брехня. У Путіна вже немає літаків для параду, - Огризко
14:07
Слов'янськ
Росія обстріляла центр Слов'янська
14:07
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Спасибо деду за победу": Ломаченко привітав підписників у Instagram з 9 травня російським гаслом
13:59
Прощання з Олександром Маховим_2
У Києві попрощалися з журналістом і захисником України Олександром Маховим
13:50
окупований Херсон
Окупаційна "влада" Херсона почала відбирати квартири у місцевих мешканців, які покинули місто
13:44
У Варшаві активісти облили посла РФ червоною фарбою, коли він намагався покласти квіти до пам'ятника радянським солдатам
13:35
Путін
На російському пропагандистському сайті 9 травня з'явилася стаття "Путін перетворився на жалюгідного диктатора та параноїка"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV