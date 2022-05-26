Очолив незаконну структуру "ЛНР": директора Старобільського райцентру зайнятості підозрюють у колабораціонізмі
Директора Старобільського районного центру зайнятості Луганщини підозрюють у колабораціонізмі. Зрадника призначили російські окупанти на посаду в.о. начальника "Объединенного территориального отделения Государственного учреждения – Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики в Старобельском районе"
Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.
Після тимчасової окупації російською армією Старобільську зрадник почав співпрацювати з ворогом, чоловіку запропонували очолити незаконну структуру так званого "Об’єднаного територіального відділення Державної установи – Республіканський центр зайнятості ЛНР у Старобільському районі".
"Наразі директора Старобільського районного центру зайнятості підозрюють у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", – йдеться в повідомленні.
Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі без права обіймати певні посади або займатися діяльністю на строк до 15 років, а також із конфіскацією майна або без.
Досудове слідство триває.
- Шістьох осіб підозрюють у колабораціонізмі у Старобільську, а одному з них ще й у порушенні недоторканості житла. За даними слідства, під час вторгнення військ РФ на територію України троє помічників суддів Старобільського райсуду та колишній слідчий прокуратури обійняли посади у так званій "прокуратуре Старобельского района Генпрокуратуры ЛНР".
- Нагадаємо, прокуратура заочно повідомила про підозру в держзраді "заступнику" псевдомера Маріуполя
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