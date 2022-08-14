Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Підозрюваний, котрий був мером Куп'янська з 2010 до 2015 року, добровільно перейшов на бік РФ. Він погодився стати окупаційним головою Петропавлівської громади Куп'янського району.

Йому заочно оголосили підозру в колабораціонізмі.

27 лютого Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державної зради стосовно Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.

28 лютого СБУ повідомила про підозру Геннадію Мацегора за намір "здати" місто російським окупантам та переговори з ними.

13 травня в Куп'янську підозру в держзраді оголосили заступниці начальника райвідділу поліції, яка супроводжувала російську військову техніку.

18 травня ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з Куп’янська, які віддали зброю окупантам.

7 липня росіяни заарештували мера тимчасово окупованого Куп'янська, який зрадив Україну.

30 липня на Харківщині підозру оголосили "очільнику" окупаційного "відділу освіти" Куп'янського району, який планував впроваджувати російську освіту на захоплених територіях України.

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