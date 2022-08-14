"Очолив" окуповану громаду на Харківщині: ексмеру Куп'янська оголосили підозру
На Харківщині в колабораціонізмі заочно підозрюють ексмера Куп'янська, який "очолив" окуповану Петропавлівську громаду
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Підозрюваний, котрий був мером Куп'янська з 2010 до 2015 року, добровільно перейшов на бік РФ. Він погодився стати окупаційним головою Петропавлівської громади Куп'янського району.
Йому заочно оголосили підозру в колабораціонізмі.
- 27 лютого Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державної зради стосовно Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.
- 28 лютого СБУ повідомила про підозру Геннадію Мацегора за намір "здати" місто російським окупантам та переговори з ними.
- 13 травня в Куп'янську підозру в держзраді оголосили заступниці начальника райвідділу поліції, яка супроводжувала російську військову техніку.
- 18 травня ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з Куп’янська, які віддали зброю окупантам.
- 7 липня росіяни заарештували мера тимчасово окупованого Куп'янська, який зрадив Україну.
- 30 липня на Харківщині підозру оголосили "очільнику" окупаційного "відділу освіти" Куп'янського району, який планував впроваджувати російську освіту на захоплених територіях України.
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