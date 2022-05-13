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Супроводжувала колони окупантів: на Харківщині оголосили підозру заступниці начальника райвідділу поліції

13 травня, 2022 п'ятниця
14:06
Кримінал

У Куп'янську на Харківщині в держзраді підозрюють заступницю начальника райвідділу поліції, яка супроводжувала російську військову техніку

Про це повідмило ДБР у телеграмі.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України підполковник і заступниця начальника Куп'янського районного відділу поліції перейшла на бік окупантів. Вона забезпечувала безперешкодне пересування колони російської військової техніки Куп'янськом. На вимогу кураторів жінка на службовому авто особисто супроводжувала техніку окупантів.

Їй 13 травня повідомили про підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Жінці загрожує до 15 років ув'язнення.

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поліція
війна з Росією
військова техніка
райвідділ
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російська техніка
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