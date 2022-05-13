Про це повідмило ДБР у телеграмі.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України підполковник і заступниця начальника Куп'янського районного відділу поліції перейшла на бік окупантів. Вона забезпечувала безперешкодне пересування колони російської військової техніки Куп'янськом. На вимогу кураторів жінка на службовому авто особисто супроводжувала техніку окупантів.

Їй 13 травня повідомили про підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Жінці загрожує до 15 років ув'язнення.

27 лютого на Харківщині відкрили провадження про державну зраду мера Куп'янська Геннадія Мацегори, який здав місто російському війську.

28 лютого меру Куп'янська повідомили про підозру за намір "здати" місто.

Геннадій Мацегора після здачі міста росіянам поїхав до РФ.

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