Про це повідомляє телеграм-канал Одеса.Офіційно.

Як йдеться у повідомленні, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну цього року організатори не зможуть провести Одеський міжнародний кінофестиваль у традиційному форматі. Однак захід все ж відбудеться, його транслюватимуть на світових кінофестивалях.

"Програма Одеського кінофесту транслюватиметься на кінофестивалях Норвегії, Канади, Чехії, Косово та Польщі. Вже 26-31 липня 2022 року на кінофестивалі PriFest у Косово відбудуться спеціальні покази українських фільмів. Події організовуються спільно з Одеським міжнародним кінофестивалем", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на закордонних локаціях покажуть фільми українських молодих режисерів.

"До програми спеціальних показів увійдуть повнометражні та короткометражні фільми українських режисерів-дебютантів, які були подані до конкурсної програми XIII Одеського міжнародного кінофестивалю", - пише Одеса.Офіційно.

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