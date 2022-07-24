Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться у кількох закордонних локаціях
Щорічний Одеський міжнародний кінофестиваль транслюватимуть у Норвегії, Канаді, Чехії, Косово та Польщі
Про це повідомляє телеграм-канал Одеса.Офіційно.
Як йдеться у повідомленні, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну цього року організатори не зможуть провести Одеський міжнародний кінофестиваль у традиційному форматі. Однак захід все ж відбудеться, його транслюватимуть на світових кінофестивалях.
"Програма Одеського кінофесту транслюватиметься на кінофестивалях Норвегії, Канади, Чехії, Косово та Польщі. Вже 26-31 липня 2022 року на кінофестивалі PriFest у Косово відбудуться спеціальні покази українських фільмів. Події організовуються спільно з Одеським міжнародним кінофестивалем", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на закордонних локаціях покажуть фільми українських молодих режисерів.
"До програми спеціальних показів увійдуть повнометражні та короткометражні фільми українських режисерів-дебютантів, які були подані до конкурсної програми XIII Одеського міжнародного кінофестивалю", - пише Одеса.Офіційно.
- У Сербії на 29-му Фестивалі європейського кіно показали програму українського кіно "Україна у фокусі".
- Науково-фантастичний фільм "Ти – космос" Павла Острікова визнали найкращим проєктом професійної секції Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю.
- Компанія BABYLON'13 випустила трейлер фільму "Залізні метелики" про збиття Росією пасажирського літака рейсу MH17 над ОРДО у 2014 році.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе