Одеський університет повертається з онлайну. Частина студентів проти й готує бойкот
З понеділка, 15 листопада 2021 року, Одеський університет імені Іллі Мечникова збирається повернути студентів до аудиторії, незважаючи на те, що регіон продовжує перебувати в червоній зоні COVID-19
При цьому, за інформацією місцевої газети Думська.net, жодних обмежень для них не передбачено, вимагати сертифікати про вакцинацію або результати ПЛР-тестів не збираються, передає Еспресо.TV.
При цьому, з 8 листопада адміністрація вишу усунула від роботи без збереження зарплат нещеплених викладачів та інших співробітників.
У пресслужбі ОНУ інформацію щодо повернення до очної форми навчання журналістам підтвердили, але докладніше прокоментувати пообіцяли вже наступного тижня.
"Багато студентів університету вважають рішення ректора В'ячеслава Труби помилковим і навіть небезпечним з урахуванням епідемічної ситуації, яка залишається дуже напруженою: щодня в області заражаються ковідом понад півтори тисячі людей, десятки пацієнтів помирають", - зазначає Думська.net.
Не виключено, що студенти "бойкотуватимуть наказ ректора".
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Студентка Ганна Стратієнко написала петицію проти переходу до офлайн-навчання та запропонувала ректору переглянути свою позицію.
"Ми не повинні наражати себе на небезпеку. Це суперечить усім нормам і Конституції, і Загальній декларації прав людини, і протиепідемічним законам. Те, що всіх допущених до роботи викладачів вакциновано, ситуацію не врятує. Троє людей з моєї групи зовсім недавно дізналися, що захворіли на ковід", - каже вона.
Окрім того, чимало студентів, тих які не з Одеси, на період "дистанційки" поїхали додому, в інші регіони. Оскільки не усі з них вакциновані, прибути на пари вони не зможуть: щоб сісти на автобус чи потяг, потрібний зелений сертифікат.
Студенти незадоволені ще й тим, що у багатьох корпусах національного університету досі немає опалення.
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