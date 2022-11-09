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Війна з Росією: хроніка
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Один день війни проти росіян дорівнює 30 дням розмінування - сапер Віталій Галаша

9 листопада, 2022 середа
18:39
Суспільство

Станом на зараз, для того, щоб ліквідувати наслідки після одного дня війни - потрібно 30 робочих днів піротехніків

Свою експертну оцінку начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Віталій Галаша висловив для матеріалу Еспресо, який вийде 10 листопада.

"Окрім розмінувань сапери також постійно присутні при розборі завалів. Тому, коли їхні колеги знаходять вибухонебезпечні предмети, роботи припиняються і до справи беруться майстри-піротехніки", – розповів піротехнік.

Віталій Галаша заявив, що один день війни дорівнює тридцяти дням розмінування.

За інформацією сапера, його волинський загін лише за один тиждень роботи на території Донецької області виявив та знищив 114 боєприпасів, залишених російськими окупантами.

  • Уряд США виділив із фондів Агентства з міжнародного розвитку (USAID) $55 млн на ремонт і підтримку роботи інфраструктури теплопостачання в 19 регіонах України. 
  • Прем'єр-міністр Камбоджі Гуг Сен пообіцяв скерувати в Україну саперів для допомоги в навчанні військових ЗСУ.
  • Раніше міністр внутрішніх справ розповів, що на повне розмінування України необхідні роки. Нині для знешкодження вибухівки в одному населеному пункті йде близько місяця  

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російська армія
ЗСУ
війна з Росією
окупанти
деокупація України
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