Один день війни проти росіян дорівнює 30 дням розмінування - сапер Віталій Галаша

Свою експертну оцінку начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Віталій Галаша висловив для матеріалу Еспресо, який вийде 10 листопада.

"Окрім розмінувань сапери також постійно присутні при розборі завалів. Тому, коли їхні колеги знаходять вибухонебезпечні предмети, роботи припиняються і до справи беруться майстри-піротехніки", – розповів піротехнік.

Віталій Галаша заявив, що один день війни дорівнює тридцяти дням розмінування.

За інформацією сапера, його волинський загін лише за один тиждень роботи на території Донецької області виявив та знищив 114 боєприпасів, залишених російськими окупантами.

Уряд США виділив із фондів Агентства з міжнародного розвитку (USAID) $55 млн на ремонт і підтримку роботи інфраструктури теплопостачання в 19 регіонах України.

Прем'єр-міністр Камбоджі Гуг Сен пообіцяв скерувати в Україну саперів для допомоги в навчанні військових ЗСУ.

Раніше міністр внутрішніх справ розповів, що на повне розмінування України необхідні роки. Нині для знешкодження вибухівки в одному населеному пункті йде близько місяця