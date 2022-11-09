Один день війни проти росіян дорівнює 30 дням розмінування - сапер Віталій Галаша
Станом на зараз, для того, щоб ліквідувати наслідки після одного дня війни - потрібно 30 робочих днів піротехніків
Свою експертну оцінку начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Віталій Галаша висловив для матеріалу Еспресо, який вийде 10 листопада.
"Окрім розмінувань сапери також постійно присутні при розборі завалів. Тому, коли їхні колеги знаходять вибухонебезпечні предмети, роботи припиняються і до справи беруться майстри-піротехніки", – розповів піротехнік.
Віталій Галаша заявив, що один день війни дорівнює тридцяти дням розмінування.
За інформацією сапера, його волинський загін лише за один тиждень роботи на території Донецької області виявив та знищив 114 боєприпасів, залишених російськими окупантами.
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