Один з кращих тенісистів України Стаховський завершив кар'єру в збірній

Про це Стаховський написав у Facebook.

"Сьогодні потенційно мій останній день у збірній України з тенісу! Дивлюсь з оптимізмом та впевненістю. Починаючи з 2006 року, я мав честь захищати синьо-жовтий стяг. Провів 77 матчів. Для мене це було, є і завжди буде найвищою нагородою - стояти на корті, коли лунає гімн України! Емоції, які я отримував від перемог - феєричні! Поразки - били безсонними ночами й розпачем. Дуже радий, що в цей день поряд зі мною моя кохана, яка останні 10 років підтримувала мене, чекала вдома та виховувала наших трьох дітей. Дякую всім! З Україною в серці!", - написав Стаховський.

У рейтингу ATP Сергій Стаховський займає 233 позицію - це другий найкращий показник серед українців. Тривалий час 35-річний спортсмен був першою ракеткою України.Стаховський є володарем чотирьох титулів АТР в одиночному розряді та трьох титулів ATP у парному розряді. На турнірах серії Великого шолому українець не проходив у вищу стадію, ніж 1/16 фіналу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb