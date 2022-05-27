Один з найдорожчих футболістів "Шахтаря" заявив, що йде з клубу
Вінгер донецького "Шахтаря" Манор Соломон заявив, що наіймовірніше залишить донецький клуб.
Про це повідомляє sports.walla.co.il.
Соломон також спротсував інформацію про перехід у англійський "Фулгем".
"Не знаю, яким буде моє майбутнє і де я буду грати в наступному сезоні. Але, найімовірніше, більше не буду грати в "Шахтарі" і підпишу контракт з іншим клубом. Я поки не знаю, де це буде, але знаю, що це питання часу. Більшість публікацій з приводу мого переходу до "Фулгема" невірні. У найближчий тиждень-два я визначуся зі своїм майбутнім", – сказав ізраїльтянин.
Чинна угода Манора Соломона з "гірниками" розрахована до 31 грудня 2023 року. На рахунку 22-річного Соломона 4 голи та 2 асисти у цьому сезоні. Transfermarkt оцінює футболіста у 18 млн євро - це третій показник у "Шахтарі".
- У грудні стало відомо, що в зимове трансферне вікно півзахисник Манор Соломон зацікавлений у тому, щоб покинути донецький "Шахтар".
- 25 травня повідомлялось, що трансфер 21-річного Михайла Мудрика у німецький "Байєр" знаходиться на завершальному етапі.
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