"Шахтар" і німецький топ-клуб майже узгодили трансфер 21-річного Мудрика за 20 млн євро
Трансфер 21-річного Михайла Мудрика у німецький "Байєр" знаходиться на завершальному етапі
Про це повідомляє авторитетний журналіст Мануель Вет у Twitter.
Трансфер Мудрика у "Байєр" знаходиться на завершальному етапі. Представники футболіста та клубів дуже близькі до того, щоб остаточно підписати всі необхідні документи про перехід.
Всі сторони дуже зацікавлені в переході. Михайло Мудрик та "Байєр" вже домовились про більшість частин контракту. Раніше повідомлялось, що німці готові заплатити за українця 20 млн євро.
21-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У цьому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.
Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.
До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.
"Байєр" посів у Бундеслізі третє місце і вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.
- У листопаді стало відомо, що "Севілья" зацікавилась підписанням Мудрика.
- 28 грудня англійський "Брентфорд" запропонував 15 млн євро за хавбека "Шахтаря" Михайла Мудрика.
- Після цього Мудрик подякував "Брентфорду" за інтерес, але дав розуміти, що зараз він сфокусований на грі в Україні.
- 15 квітня знову повідомлялось про можливий трансфер Мудрика у "Брентфорд", але вже за 20 млн євро.
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