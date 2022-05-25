Про це повідомляє авторитетний журналіст Мануель Вет у Twitter.

Трансфер Мудрика у "Байєр" знаходиться на завершальному етапі. Представники футболіста та клубів дуже близькі до того, щоб остаточно підписати всі необхідні документи про перехід.

Всі сторони дуже зацікавлені в переході. Михайло Мудрик та "Байєр" вже домовились про більшість частин контракту. Раніше повідомлялось, що німці готові заплатити за українця 20 млн євро.

21-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У цьому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.



Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.



До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.

"Байєр" посів у Бундеслізі третє місце і вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

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