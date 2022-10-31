Про це він розповів в етері Еспресо.

"Фахівці відзначають, що іранські балістичні ракети, які можуть бути передані Росії, є достатньо технологічними, не зважаючи на те, що Іран був відключений від сучасних технологій тривалий час. За заявами представників ГУР, ці ракети є більш точними та далекобійними, ніж деякі типи ракет у РФ. Звісно, що надходження подібних ракет може суттєво підсилити можливості Росії, щоб завдавати удари по території України. Відповідно, це є великою загрозою для нас", - зазначив військовий експерт.

Валерій Рябих пояснив, що дальність різних типів іранських ракет становить від 300 км до 700 км, а один з них розрахований на ураження цілі до 700 км.

"Якщо такі ракети будуть використовуватися з близьких до України територій, не виключаючиз тієї ж Білорусі, то тоді може прострілюватися вся територія нашої країни. І тут треба говорити про відповідальність цієї країни-терористки за відверті терористичні атаки критично важливих об'єктів для цивільного населення", - зазначив Рябих.

29 жовтня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність і швидкість

Крім того, Метью Брайза, дипломат та ексрадник держсекретаря США зазначив, що Путін оголює світові свій відчай, звертаючись до Ірану по безпілотники та, можливо, балістичні ракети

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