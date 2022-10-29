Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Звертаючись до Ірану за безпілотниками та, можливо, балістичними ракетами, Путін оголює світові свій відчай. У нього закінчується власна зброя, і він змушений просити допомоги у країни, яка перебуває у міжнародній ізоляції. Путін намагається інтернаціоналізувати конфлікт, але діє більше з тактичної необхідності та власного стратегічного бачення", - пояснив дипломат.



Метью Брайза додав, що в Ірані багато власних проблем і весь світ спостерігає за протестним рухом, який дестабілізує ситуацію по всій країні. Здається, джин вийшов із пляшки, і режиму дуже важко впоратись з протестами. Крім того, іранські експерти зараз працюють та роз'яснюють Росії, як краще використовувати іранські безпілотники, а російські співробітники служб безпеки діють в Ірані, намагаючись допомогти іранському уряду з придушенням протестів.

"Я думаю, що якщо Іран продовжить військову підтримку Росії та надасть їй балістичні ракети, тоді ми побачимо не тільки значно жорсткіші санкції від США, але і від Європи. Крім того, зміниться полеміка, яка триває у Вашингтоні з того часу, як Барак Обама не підтримав "Зелену революцію" в Ірані понад десять років тому. Тож, гадаю, що Вашингтон підтримає протестувальників, надаючи їм активну допомогу, з ймовірною метою дестабілізації Ірану. Отже, Тегеран має обмеження щодо того, наскільки далеко він може заходити у своїй позиції проти України, підтримуючи Росію", - прокоментував Брайза.

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