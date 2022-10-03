Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, бажання України вступити до НАТО стало однією з причин повномасштабної агресії РФ.

"Ми чули заяву президента Зеленського. Ми бачили різну реакцію з НАТО. Там є країни, які підтримують такий варіант прискореного вступу, є країни, які не підтримують його. Усі посилаються на правила про консенсус. Ми дуже уважно спостерігаємо за цим рішенням і пам'ятаємо, що саме орієнтація України в НАТО та підтвердження майбутнього членства України в НАТО стали однією з причин "спеціальної військової операції", - сказав Пєсков.

30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не є частиною конфлікту, але надаватиме підтримку Україні, щоб вона могла відстоювати право на самооборону, закріплене в статуті ООН.

1 жовтня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що приєднання України до НАТО "не є основним питанням на теперішній момент".

2 жовтня президент Чехії Мілош Земан, президент Естонії Алар Каріс, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Чорногорії Міло Джуканович, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс та президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали заяву про підтримку членства України в НАТО.

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