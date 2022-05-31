Одного із захоплених окупантами працівників ОБСЄ звільнили з полону
Німецька дипломатка, генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмідт повідомила, що з полону звільнили одного з її колег
Про це генеральна секретарка ОБСЄ написала у Твітері.
Крім того вона звернулася до росіян та колаборантів із вимогою звільнити ще кількох представників організації. які перебувають у полоні.
"Я закликаю звільнити трьох колег, які залишаються під вартою в Донецьку та Луганську. Я продовжуватиму невтомно працювати для їх негайного повернення до своїх близьких", – написала Шмідт.
- Нагадаємо, окупанти взяли в полон працівників ОБСЄ у Луганську та Донецьку.
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