Одного із захоплених окупантами працівників ОБСЄ звільнили з полону

Про це генеральна секретарка ОБСЄ написала у Твітері.

Крім того вона звернулася до росіян та колаборантів із вимогою звільнити ще кількох представників організації. які перебувають у полоні.

"Я закликаю звільнити трьох колег, які залишаються під вартою в Донецьку та Луганську. Я продовжуватиму невтомно працювати для їх негайного повернення до своїх близьких", – написала Шмідт.