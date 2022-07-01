Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Ситуація з Конституційним Судом схожа із тим, що ми маємо із САП. Офіс президента не готовий призначити в Конституційний Суд незалежних людей за прозорою процедурою відбору, які пройдуть чесні тести на доброчесність. Офіс президента постійно намагається призначити туди якихось своїх токсичних людей. Однак для Конституційного Суду України дуже важливо призначати людей за відкритою процедурою відбору. Оскільки цей суд судить закони, а не людей", - пояснила Загребельська

Загребельська наголосила, що Конституційний Суд України визначає, який закон є справедливим, а який ні

"Конституційний Суд України визначає, який закон є справедливим, а який ні. Це є основами держави. За Конституційним Судом та призначеннями до нього дуже уважно будуть спостерігати міжнародні партнери. Це одне із найпріоритетніших питань для їхньої уваги. Для міжнародних партнерів важливо, щоб Україна залишалась демократичною державою", - додала Загребельська.