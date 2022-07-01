Офіс президента не готовий призначати людей в Конституційний Суд за прозорою процедурою відбору, - юристка Загребельська
Державна уповноважена Антимонопольного комітету України 2015-2019 рр. Агія Загребельська вважає, що в Офісі президента не хочуть призначати людей в Конституційний Суд України за прозорою процедурою відбору
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"
"Ситуація з Конституційним Судом схожа із тим, що ми маємо із САП. Офіс президента не готовий призначити в Конституційний Суд незалежних людей за прозорою процедурою відбору, які пройдуть чесні тести на доброчесність. Офіс президента постійно намагається призначити туди якихось своїх токсичних людей. Однак для Конституційного Суду України дуже важливо призначати людей за відкритою процедурою відбору. Оскільки цей суд судить закони, а не людей", - пояснила Загребельська
Загребельська наголосила, що Конституційний Суд України визначає, який закон є справедливим, а який ні
"Конституційний Суд України визначає, який закон є справедливим, а який ні. Це є основами держави. За Конституційним Судом та призначеннями до нього дуже уважно будуть спостерігати міжнародні партнери. Це одне із найпріоритетніших питань для їхньої уваги. Для міжнародних партнерів важливо, щоб Україна залишалась демократичною державою", - додала Загребельська.
- 26 травня заступник голови ОП Андрій Смирнов розкритикував реформу Конституційного Суду та вважає, що слід переосмислити його існування
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