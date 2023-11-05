Офіс президента не має права коментувати позицію Головнокомандувача, - генерал Маломуж

Про це відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

Він прокоментував відповідь Офіса президента на статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist.

"Залужний для The Economist висловив свою позицію для того, щоб не тільки дати загальну ситуацію проблеми України і схилити Захід, особливо США, до ефективної підтримки. Це потужний сигнал, що деякою мірою спрацював. І ніхто з ОП - ні заступники, ні глава, не мають права якимось чином коментувати і коригувати позицію головнокомандувача", - зазначив Маломуж.

За його словами, потрібно, щоб Зеленський і Залужний зверталися за оцінками ситуації на фронті до громадян України. Протиріччя між президентом України та головнокомандувачем ЗСУ з цих питань потрібно врегулювати

"Залужний висловив свою позицію. Зеленський може висловити свою позицію або вказати на деякі неточності чи своє стратегічне бачення. Але цей формат протиріч не повинен звучати на рівні преси чи інтерв'ю. Тут повинна бути єдина позиція. Ці розбіжності потрібно зняти, обмежити всі коментарі з боку ОП, який не має жодного повноваження до цього", - додав Маломуж.