Офіс президента не вважав Венедіктову достатньо слухняною, - нардеп Княжицький
Народний депутат від Європейської Солідарності Микола Княжицький зауважив, що відставка Венедиктової без пояснення є порушенням закону
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Офіс президента не вважав Венедіктову достатньо слухняною. Згадаємо коли вона відмовилась підписувати підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку, яка була сфабрикованою. Це викликало сумніви у її лояльності в Офісі. Коли є незалежний прокурор САП, то, безумовно, владі хотілося б мати повністю лояльного генерального прокурора", - пояснив Княжицький.
Нардеп також додав, що зараз на посаді генерального прокурора політична фігура, яка повністю залежить від влади й це несе за собою певні ризики.
"Він є досвідченим адвокатом і юристом. Сподіваюсь, що він буде більше прислухатися до закону, ніж до політичних побажань своїх однопартійців. З фракцією ЄС зустрічей не було, а з іншою фракцією він зустрічався. Певна політична заангажованість прослідковується", - зауважив Княжицький.
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