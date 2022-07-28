Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Офіс президента не вважав Венедіктову достатньо слухняною. Згадаємо коли вона відмовилась підписувати підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку, яка була сфабрикованою. Це викликало сумніви у її лояльності в Офісі. Коли є незалежний прокурор САП, то, безумовно, владі хотілося б мати повністю лояльного генерального прокурора", - пояснив Княжицький.

Нардеп також додав, що зараз на посаді генерального прокурора політична фігура, яка повністю залежить від влади й це несе за собою певні ризики.

"Він є досвідченим адвокатом і юристом. Сподіваюсь, що він буде більше прислухатися до закону, ніж до політичних побажань своїх однопартійців. З фракцією ЄС зустрічей не було, а з іншою фракцією він зустрічався. Певна політична заангажованість прослідковується", - зауважив Княжицький.

19 липня за звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки України проголосувала Верховна Рада.

27 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення генеральним прокурором Андрія Костіна.

27 липня Рада призначила Андрія Костіна генеральним прокурором.

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України

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