Офіцер ЗСУ вимагає звільнити Шуляк з посади голови комітету містобудування ВРУ після її з'ясовувань стосунків у госпіталі з пораненим воїном
Військовий Збройних Сил України вимагає звільнити Олену Шуляк з посади голови парламентського комітету містобудування й інших державних посад після того, як вона влаштувала розбірки в госпіталі з важкопораненим бійцем, який критикував законопроєкт 5655.
Про це офіцер ЗСУ Мирон Дмитрик написав на своїй facebook-сторінці.
"Вже тиждень мене мучить той випадок (закреслено) те скотство, яке вчинила Олена Шуляк", – зазначив Дмитрик, ще раз нагадавши про те, як лідерка партії "Слуга Народу" прийшла у шпиталь до важкопораненого Олега Симороза та принижувала бійця через його критику закону про містобудування.
Військовий звертає увагу на те, що на цей кричущий випадок немає жодної реакції президента.
"Найгірше ж в цій ситуації те, що більше тижня ніякої реакції немає від Верховного Головнокомандувача, який зобов'язаний захищати бійців. Як і немає реакції від справжнього єдиного лідера "Слуг", який мав би реагувати на такі, м'яко кажучи, зашквари. За "дивним" збігом – це одна людина. Президент Зеленський".
Дмитрик наголошує, що мова не про вчинок звичайного партійця, а голову партії, "яка володіє, по суті, монопольною владою в нашій країні".
"Чекаю від президента єдино правильних кроків у цій ситуації: зняти Шуляк з посади голови партії та всіх посад у нашій державі, зокрема з керівництва парламентського комітету з містобудування та місцевого самоврядування. Бо вона не має морального права з таким ставленням до Героїв представляти владу України!" – заявив Мирон Дмитрик.
- Народна депутатка та голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк влаштувала дискусію з учасником бойових дій Олегом Симорозом. Суперечка стосувалася законопроєкту про "реформування сфери містобудування" й відбулася у Київському військовому госпіталі. Боєць написав на facebook-сторінці, що законопроєкт №5655 ухвалено в інтересах будівельної мафії.
- Нардепка від "Слуги Народу" Галина Янченко 19 грудня заявила про вихід із партії через візит очільниці партії нардпеки Олени Шуляк до пораненого військового
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