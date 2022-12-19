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"Плювок в обличчя воїнам і волонтерам": нардепка-"слуга" Янченко заявила про вихід з партії через вчинок очільниці "СН" Шуляк

19 грудня, 2022 понедiлок
22:55
Суспільство

Нардепка від "Слуги Народу" Галина Янченко заявила про вихід із партії через візит очільниці партії нардпеки Олени Шуляк до пораненого військового Олега Симороза в госпіталь для з'ясування стосунків після його критики на адресу законопроєкту №5655 про містобудування

Про це Янченко написала у Facebook.

При цьому Янченко назвала законопроєкт №5655 корупційним.

"Все має межі. Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця - це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз'ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроекту 5655 - це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни. Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі", - написала Янченко.

Янченко також звинуватила Шуляк в оббріхуванні волонтерів і шантажі депутатів.
 
"На жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк - це толерувати таку огидну поведінку. Написала заяву про вихід з партії "Слуга народу", - підсумувала Янченко.

  • 13 грудня Рада прийняла закон про реформування сфери містобудівної діяльності.
  • Після цього президента України Володимира Зеленського закликали накласти вето на законопроєкт N5655 - котрий призведе до хаотичної забудови міст та знищення історичних пам'яток великими забудовниками.
  • Раніше Асоціація міст України опублікувала звернення голів населених пунктів, які виступили проти законопроєкту №5655 про реформу містобудування. Вони застерегли, що цей законопроєкт "веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації". Заяву підписали близько 40 міських голів, зокрема Віталій Кличко, мер Львова Андрій Садовий, мер Хмельницького Олександр Симчишин, мер Тернополя Сергій Надал, мер Рівного Олександр Третяк, мер Вінниці Сергій Моргунов, мер Чернігова Владислав Атрошенко, мер Житомира Сергій Сухомлин та інші.
  • Петиція з вимогою ветувати законопроєкт набрала потрібну кількість голосів.
  • Військовий Олег Симороз, який втратив обидві ноги на війні проти РФ, повідомив, що очільниця партії "Слуга народу" нардпека Олена Шуляк прийшла до нього в госпіталь з'ясовувати стосунки після його публічної критики законопроєкту.

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Слуга народу
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