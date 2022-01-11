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Офіційний курс: долар і євро зросли у ціні

11 січня, 2022 вiвторок
07:27
Економіка долар

На 11 січня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,49 грн/$. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 11 січня 2022 року встановлено на рівні 27,4998 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,116 грн за євро.

На готівковому ринку станом на 07:20, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,48 грн, продають - по 27,56 грн.

Курс долара виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім днем. Станом на 10 січня курс було встановлено на рівні 27,4977 грн за долар.

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