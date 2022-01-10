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Головна Економіка Офіційний курс: долар зріс у ціні до максимуму з кінця травня

Офіційний курс: долар зріс у ціні до максимуму з кінця травня

10 січня, 2022 понедiлок
07:46
Економіка долар

На 10 січня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,49 грн/$

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 10 січня 2021 року встановлено на рівні 27,4977 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,1095 грн за євро.

На готівковому ринку станом на 07:35, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,50 грн, продають - по 27,55 грн.

Курс долара став на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім днем.  Також офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім місяців. Наприкінці травня 2021 року долар коштував 27,46 грн/$.

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