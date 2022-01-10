Офіційний курс: долар зріс у ціні до максимуму з кінця травня

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 10 січня 2021 року встановлено на рівні 27,4977 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,1095 грн за євро.

На готівковому ринку станом на 07:35, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,50 грн, продають - по 27,55 грн.

Курс долара став на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім днем. Також офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім місяців. Наприкінці травня 2021 року долар коштував 27,46 грн/$.