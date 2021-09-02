Офіційний курс: ціна долара перевищила 27 грн

Про це свідчать дані НБУ.

Станом на 1 вересня курс становив 26,89 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 2 вересня встановлено на рівні 31,93 грн/євро. Станом на 1 вересня курс складав 31,83 грн/євро.

На готівковому ринку 2 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27 продають - по 27,12 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,69 до 27,20 грн/$, продажу - в межах 26,97 - 27,75 грн/$.