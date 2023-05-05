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Підозрілий матч в УПЛ, медаль Харлан на Гран-прі і результат збірної на ЧС з хокею: Огляд найголовніших подій українського спорту за 29 квітня - 5 травня

Влад Дідусь
5 травня, 2023 п'ятниця
20:00
Спорт Ольга Харлан

Збірна України завершила виступи на ЧС з хокею, Віктор Циганков віддав черговий асист за "Жирону", а фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзу Гран-прі на старті відбору на Олімпіаду-2024

Футбол: підозрілий матч в УПЛ, асист Циганкова та ювілейний матч Миколенка

Протягом тижня в українському футболі встигли зіграти одразу два тури УПЛ. Суттєво у турнірній таблиці нічого не змінилось, у "Шахтаря" залишається відрив від "Дніпра-1" у вигляді 5 балів, але у дніпрян і надалі на 1 зіграний матч менше. 

Лідери чемпіонату "Шахтар", "Дніпро-1", "Зоря" і "Динамо" виграли свої матчі у двох турах, а команди зі зону вильоту "Львів" і "Металіст" - програли. Тому на ключових позиціях — справді без змін.

Найцікавішим серед усіх матчів на тижні була зустріч "Дніпро-1" - "Металіст", де дніпряни розгромили харків'ян з рахунком 5:0. Після матчу президент УАФ Андрій Павелко заявив, що цей поєдинок привернув увагу Комітету етики та чесної гри через нетипово високий рух ставок. Зараз відбувається розслідування, то ж будемо уважно слідкувати за ситуацією.

На матчі "Дніпро-1" - "Металіст" також були й знакові події. Зокрема, захисник харківського "Металіста" Кирило Дігтяр став наймолодшим гравцем, який коли-небудь грав в УПЛ. Він вийшов на поле у віці 15 років і 159 днів.

Кирило Дігтяр

на фото: Кирило Дігтяр

Форвард Артем Довбик забив 20-й в сезоні гол в чемпіонаті України та став 13-м футболістом, якому підкорилося це досягнення. Нападник повторив бомбардирські результати Андрія Шевченка та Сергія Реброва.

Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1
Фото: "Дніпро-1"

Стосовно європейських топ-ліг, то безумовно ми знову будемо говорити про Віктора Циганкова, який зараз є найрезультативнішим та найяскравішим українським гравцем у Європі.

На 55-й хвилині матчу 32-го туру в Ла Лізі, українець віддав гольовий пас на Валентіна Кастельяноса, який встановив підсумковий рахунок - "Жирона" перемогла "Севілью" з рахунком 2:0.   

Читайте також: Циганков гратиме у європейському топ-клубі

В Англії українці не забивали й не віддавали асисти, проте гарне досягнення встановив Віталій Миколенко, який провів ювілейний - 50-й матч у футболці "Евертона". 

Віталій Миколенко, 'Евертон'
Фото: Getty Images

Бокс: реабілітація Чухаджяна після поразки у чемпіонському поєдинку

29 квітня у Мадриді відбувся бій боксера Карена Чухаджяна. Українець зумів здобути дострокову перемогу над Мічелом Марканом. Після кількох ударів Чухаджяна у другому раунді, венесуелець опустився на коліно, а з його кута викинули рушничок про капітуляцію. 

Рефері зафіксував перемогу Чухаджяна технічним нокаутом. Вона стала для нього 22-ю в кар'єрі, в пасиві бійця напівсередньої ваги (до 66,7 кг) також є дві поразки. 

Цей поєдинок став для 27-річного Карена Чухаджяна першим після поразки американцю Джарону Еннісу в бою за титул тимчасового чемпіона світу з версією IBF (Міжнародної боксерської федерації).  

Карен Чухаджян
Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian

Хокей: результат України на ЧС

Протягом тижня чоловіча збірна України з хокею закінчила виступи на чемпіонаті світу, і в результаті посіла другу позицію у дивізіоні IB. Для того, аби виграти ЧС-2023 у дивізіоні IB, в останньому матчі Україні необхідно було перемогти Японію в основний час.

Проте не вийшло, Україна поступилась Японії з рахунком 5:3, і в підсумковій турнірній таблиці наша команда посіла другу позицію з 10 очками. Збірна залишилась у цьому дивізіоні, японці тріумфували з 15 балами.

Третє місце посіла команда Китаю (8 очок), слідом йде Естонія (5) та Нідерланди (4). Останнє місце у Сербії, вони набрали лише 3 пункти.

Японія у наступному сезоні зіграє у дивізіоні IA, а Сербія вилетіла в IIA 

Збірна України з хокею

Фехтування: медаль Харлан на Гран-прі у відборі на Олімпіаду-2024

29 квітня пройшов етап Гран-Прі з фехтування. У Південній Кореї олімпійська чемпіонка з України перемогла француженку Сірілль Ріу (15:10), китаянку Шао Які (15:6), кореянку Чжон Інхе (15:8) та угорку Анну Мартон (15:7). 

У півфіналі Ольгу Харлан зупинила Сара Бальцер з Франції – 10:15 - й отримала бронзу.  

Етап Гран-прі у Сеулі став першим у кваліфікації на Олімпіаду-2024 у Парижі. Українські фехтувальники виступатимуть лише на змаганнях, у який не братимуть участі росіяни та білоруси, яких Міжнародна федерація фехтування повернула до участі у стартах.   

32-річна Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою - 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу. 

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Важка атлетика: українську чемпіонку світу впіймали на допінгу

Закінчуємо відверто неприємною новиною. Чемпіонка світу-2021 з важкої атлетики Аліна Марущак отримала позитивний тест на заборонені препарати.

У пробі Марущак від 10 березня 2023 року було виявлено препарат гідрохлортіазид. Федерація важкої атлетики України тимчасово усунула спортсменку від змагань на початку квітня.

Тепер збірній України загрожує відсторонення від Олімпіади-2024, адже це вже третій випадок застосування допінгу нашими важкоатлетами. 

У грудні 2022 року українців Руслана Кожакіна та Богдана Тараненка відсторонили від змагань перед чемпіонатом світу через порушення антидопінгових правил.

Аліна Марущак є чемпіонкою світу-2021 та володаркою золота ЧЄ-2021 у категорії до 81 кг. 

Аліна Марущак
Фото: Getty Images

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