Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Оголошений Україною в розшук ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії, - BBC

Оголошений Україною в розшук ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії, - BBC

3 січня, 2024 середа
11:27
Кримінал Андрій Наумов

На початку грудня 2023 року колишній генерал Служби безпеки України Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року увʼязнення за відмивання коштів, вийшов із в'язниці

Про це службі BBC підтвердили у Високому суді міста Ніш.

Зазначається, що через розгляд апеляції на вирок у Наумова вилучили документи та заборонили залишати територію Сербії, хоч він і вийшов із в'язниці на початку грудня.

"Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції", - повідомили в суді Сербії.

Адвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд із Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.

Окрім цього, як стверджують адвокати Наумова, у рамках розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози його життю, а сам Наумов заявляв про небезпеки, повʼязані з перебуванням у Сербії.

"Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях", - сказав адвокат.

Що відомо про Андрія Наумова

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. У 2019-21 роках Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. До цього керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Коли Наумов був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Андрій Наумов виїхав за кордон.

В Україні Наумову оголошено підозру "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України)", а також у шахрайстві й завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. 

Наумова затримали в Сербії 7 червня 2022 року. Після цього стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Андрія Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні ЧАЕС.

29 вересня вищий суд сербського міста Ниш засудив колишнього генерала СБУ до одного року ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей.

У листопаді Сербія відмовила Україні в екстрадиції Андрія Наумова через звернення президента Володимира Зеленського, який назвав його "зрадником".

Світ
Україна
СБУ
Сербія
Читайте також:
Роман Безсмертний
2 січня, 2024 вiвторок
2024 рік стане роком зовсім іншої допомоги Україні, - Безсмертний
Обстріл Оріхова 2 січня
2 січня, 2024 вiвторок
Окупанти скинули авіабомбу на Оріхів: зруйновано цілий під'їзд, є постраждала
корабель НАТО
2 січня, 2024 вiвторок
Туреччина заявила, що не пропустить у Чорне море два британські тральники, надані Україні
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.14
    Купівля 38.14
    Продаж 38.92
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 42.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 січня
12:07
OPINION
Валерій Пекар
Розвалена система управління добиватиме бізнес
11:57
школа
Як змінилася шкільна освіта в Україні після Революції Гідності. Пояснюють експерти
11:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атаки на Бєлгородщину і тимчасово окупований Крим після масованого обстрілу України та плани Путіна на вибори в Росії. Акценти світових ЗМІ 3 січня
11:44
електроенергія
В Україні поступово зростає споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 3 січня
11:30
Київ, ялинка
У столиці почали приймати заявки на здобуття мистецької премії "Київ": переможців оберуть у 9 номінаціях
11:21
Ексклюзив
ракета Х-101
Ракети Х-101 з тепловими пастками суттєво не впливають на роботу ППО, - Згурець
11:21
Огляд
карта заставочна
Карта бойових дій за період  27 грудня – 3 січня: росіяни проводять ревізію контрнаступу ЗСУ, але зазнають рекордних втрат
11:09
Радослав Сікорський
"Відповісти зрозумілою Путіну мовою": голова МЗС Польщі закликав передати Україні ракети великої дальності для ударів по РФ
10:40
Ілюстративне фото
Десантники 95-ї бригади дроном урятували побратима з полону
10:38
На фото: Мікі Рурк
Голлівудський актор Мікі Рурк збирає $1 млн на відбудову будинків у Херсоні
10:31
Українському ексчиновнику оголосили підозру у держзраді
Допомагав терористу "ЛНР" Пасічнику репресувати українців: затримано ексчиновника Міненерго
10:04
на фото: наслідки російського обстрілу по лікарні Херсона
МОЗ оприлюднило свіжі дані щодо зруйнованих та пошкоджених Росією медзакладів
10:02
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Війська РФ зменшили кількість піхотних атак на Таврійському напрямку, але активно завдають авіаударів
10:01
OPINION
Юрій Гудименко
Чому не можна мобілізувати тільки бідних?
09:58
На фото: Зірка Marvel Керрі Бернанс
Зірка Marvel Керрі Бернанс потрапила в серйозну ДТП
09:47
Курська область
РФ звинуватила Україну в атаці на Курську область: начебто пошкоджено електропідстанцію, у людей немає світла і тепла
09:22
окупанти
Окупанти на Луганщині планують перетворити на катівню колонію, де вербують до підрозділів "Шторм-Z", - ОВА
09:15
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 64, тривають пошукові роботи
09:12
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки по Україні 29 грудня зросла. Усі деталі
09:06
Оновлено
Обстріл Харкова ввечері 2 січня
РФ знову обстріляла Україну 2 січня: у Харкові прильоти у школу та поряд з будинком
08:51
Оновлено
ракетна атака рф по Києву
Ракетна атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові загинуло 5 людей, більше ніж 130 постраждали
08:45
Зузана Чапутова
Масована атака РФ 2 січня: президентка Словаччини Чапутова закликала надати Україні засоби для самооборони
08:40
Клодін Гей
Президентка Гарвардського університету йде у відставку через звинувачення у плагіаті та підтримці антисемітизму
08:32
Оновлено
Російський корабель тихоокеанського флоту
Росіяни вивели у Чорне море 3 кораблі, ракетоносії відсутні
08:25
Ілюстративне фото
Тайвань зафіксував у небі три китайські повітряні кулі: вони пролетіли поблизу авіабази
08:24
тренування армії США в Румунії
США домовилися із Катаром про присутність військ у країні ще на 10 років, - Reuters
08:03
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ протягом минулої доби знищили 680 окупантів, 15 артсистем та 7 бронемашин, - Генштаб
08:03
OPINION
Сергій Руденко
Путін завжди був твариною
07:17
ППО С-300
Росія намагатиметься пристосуватися до можливостей української ППО, - ISW
06:41
США Ізраїль
"Ми не є ще однією зіркою на прапорі США": міністр національної безпеки Ізраїлю відповів на критику Держдепу
06:40
Дмитро Кулеба
"Це буде одне з ключових питань цього року": Кулеба про передачу заморожених на Заході російських активів на користь України
06:08
Китай та росія
З лютого 2022 року поставки верстатів з Китаю до Росії виросли в 10 разів, - FT
05:34
Франція
Ціль Франції - виробляти більше озброєнь в Україні, - посол в Києві
05:21
Збиті російські безпілотники
Кремль має намір використовувати Узбекистан для обходу санкцій, – Спротив
05:02
Латвія
Латвія надасть притулок громадянину Росії, який воював на боці України
04:04
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
"Білі янголи" евакуювали з Авдіївки два літніх подружжя, 2 чоловіків у важкому стані й дістали тіло з-під завалів
02:26
акція підтримки України у Відні
У Відні демонстранти закликали австрійців посилити підтримку України та бойкотувати бізнес із РФ
02:00
Дональд Трамп
Трамп оскаржив заборону штату Мен на його участь у праймеріз
01:44
В Україні зросли мінімальні частки державної мови в медіа
01:21
обстріл Києва
ООН: із 29 грудня внаслідок атак РФ по Україні загинуло 90 цивільних, зокрема двоє дітей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV