Оголошений Україною в розшук ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії, - BBC

Про це службі BBC підтвердили у Високому суді міста Ніш.

Зазначається, що через розгляд апеляції на вирок у Наумова вилучили документи та заборонили залишати територію Сербії, хоч він і вийшов із в'язниці на початку грудня.

"Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції", - повідомили в суді Сербії.

Адвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд із Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.

Окрім цього, як стверджують адвокати Наумова, у рамках розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози його життю, а сам Наумов заявляв про небезпеки, повʼязані з перебуванням у Сербії.

"Існують суперечності в позиції одного і того ж суду, а також в діях, направлених на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях", - сказав адвокат.

Що відомо про Андрія Наумова

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. У 2019-21 роках Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. До цього керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Коли Наумов був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Андрій Наумов виїхав за кордон.

В Україні Наумову оголошено підозру "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України)", а також у шахрайстві й завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Наумова затримали в Сербії 7 червня 2022 року. Після цього стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Андрія Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні ЧАЕС.

29 вересня вищий суд сербського міста Ниш засудив колишнього генерала СБУ до одного року ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей.

У листопаді Сербія відмовила Україні в екстрадиції Андрія Наумова через звернення президента Володимира Зеленського, який назвав його "зрадником".