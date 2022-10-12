Еспресо.TV пропонує згадати, з чого починалась історія гурту у 90-х у Львові.

"Океан Ельзи" сьогодні – це Святослав Вакарчук (вокаліст, автор музики і слів), Денис Глінін (ударник), Денис Дудко (бас-гітарист), Мілош Єліч (клавішник, аранжувальник) та Владімір Опсеніца (гітарист). Однак склад гурту неодноразово змінювався.

Їхня історія починається за 2 роки до появи гурту "Океан Ельзи". У 1992 році вокаліст Андрій Голяк, бувши студентом, створив гурт "Клан тиші". До нього долучились його однокласник — гітарист Павло Гудімов, знайомий бас-гітарист Юрій Хусточка та ударник Денис Глінін.

У березні 1994-го музиканти познайомились зі студентом теоретичної фізики Святославом Вакарчуком. А вже влітку Вакарчук прийшов на першу репетицію гурту. З вересня Павло Гудімов, Юрій Хусточка та Денис Глінін репетирували регулярно разом зі Святославом Вакарчуком.

Перший склад "Океану Ельзи": Юрій Хусточка, Святослав Вакарчук, Денис Глінін та Павло Гудімов

12 жовтня 1994 року було створено новий гурт – "Океан Ельзи", якому судилося підкорити серця мільйонів українців та закордонних слухачів. Тоді музиканти грали переважно суміш поп- і ліричної рок-музики.

Перший серйозний виступ "Океану Ельзи" відбувся 14 січня 1995 року. Молоді музиканти виступили перед 7-тисячним натовпом. Як згадують самі музиканти, "підбадьорені коньячком та сповнені енергії", вони заспівали на площі перед Львівським оперним театром при температурі 7 градусів морозу.

Їхня перша демо-касета вийшла під простою назвою – "Демо 94-95".

У програмі "Дека" львівського телеканалу відбувся дебютний телевізійний запис "Океан Ельзи Unplugged". Тоді ж, у 1995-му, відбулась їхня перша участь у фестивалі "Червона Рута". Цей фестиваль у різні роки став "квитком у щасливе майбутнє" для багатьох українських артистів.

Далі життя "Океану Ельзи" стрімко закрутилося. З 1996-го почались виступи не лише за межами Львову (перший сольний концерт у Луцьку та Києві), а й за кордоном: участь у фестивалях Німеччини, Польщі, Франції, спільний концерт з німецькою групою Blue Eyes та виступ на рок-фестивалі разом із Deep Purple.

Вже за рік – перший гастрольний тур Україною і знов виступи у Франції та Німеччині. Ще за рік – дебютний альбом "Там, де нас нема".

Пісні гурту почали посідати перші місця в чартах. Їхня експресивність, поєднана з ліричністю та незвичайним вокалом Святослава Вакарчука, принесли гурту любов шанувальників у різних країнах світу. З 2001 року до "Океану Ельзи" приєднався клавішник Дмитро Шуров як сесійний учасник. 2001 року гурт разом з Шуровим записали альбом "Модель", названий багатьома критиками найкращим альбомом української рок-музики. Після цього Шуров став п'ятим офіційним учасником гурту.

З 2004 року до гурту долучився басист Денис Дудко і сербський клавішник Мілош Єліч, який співпрацював із бендом під час туру "Тихий океан".

У вересні 2005 року вийшов альбом "Gloria", який у перший же день продажу став "платиновим". За 6 годин було продано 106 тис. примірників, а до кінця року вже 200 тис.

У цьому ж 2005 році вперше в історії телеканалу М1 відбувся концерт в прямому ефірі – "Live at M1!".

У 2013 році до гурту приєднався сербський гітарист Владімір Опсеніца, що брав участь у записі деяких пісень альбому "Земля", презентованому в тому ж році.

Загалом на рахунку гурту 9 альбомів, 4 збірки, понад 30 синглів. Їхні пісні неодноразово потрапляли в чарти "Europe Official Top 100" та очолювали українські. "ОЕ" - це великі сольні концерти в різних країнах світу, повні зали та стадіони, що співають пісні разом зі своїми кумирами, безліч національних премій та нагород. Музиканти не залишаються осторонь війни. Вони організовують тури містами Європи та збирають кошти на потреби української армії. Святослав Вакарчук їздить на передову та дає концерти для українських військових. Усе це "Океан Ельзи", який ми безмежно любимо. І з яким сьогодні святкуємо їхній 28-й день народження.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb