Окрім звільнення Авакова: Кравчук заявила, що до осені в уряді не планують кадрових перестановок
У парламенті не розглядатимуть до кінця сесії кадрові питання, окрім зміни очільника МВС
Про це журналістам заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає "Укрінформ".
"Залишилося кілька днів (до кінця п’ятої парламентської сесії – ред.). Інші кадрові питання виноситися не будуть, тому що там є певна процедура. Восени - я не виключаю. Ви ж бачите, що у нас немає недоторканих міністерств і прізвищ", – наголосила вона.
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Поточна п’ята сесія парламенту розпочалася 2 лютого 2021 року, а закінчиться - 23 липня 2021 року.
- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку.
- Президент Володимир Зеленський запропонував нардепа-"слугу" Дениса Монастирського на посаду голови МВС.
- Народний депутат з фракції “Слуга народу” Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Зеленського стати кандидатом на посаду очільника МВС.
- Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що за призначення Дениса Монастирського очільником МВС буде понад 300 голосів.
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