Окупантам доведеться зробити "жест доброї волі" в Бахмуті: військовий Сазонов назвав умову

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в етері телеканалу "Еспресо".

"Логістику окупантів вже зробили складнішою, залишилась траса з Бахмута на Соледар, Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Луганськ. Коли ми її візьмемо під контроль, з постачанням ворогу буде важко. Без логістики воювати неможливо, це ми бачили в Херсоні. А у Бахмуті група ворожих військ становить близько 10 тис., також танки, техніка. Без своєчасного постачання їм буде дуже важко і доведеться робити "жест доброї волі" або битися до останнього патрону та здаватися в полон", - зазначив Сазонов.

За його словами, ЗСУ та Сили оборони працюють над тим, щоб взяти Бахмут в напівоточення. Керівник прес-служби східного командування Ілля Євлаш каже, що це цілком реально.

"Біля Кліщіївки та Андріївки ворог кидається на позиції, намагається постійно їх відбити, але нічого не виходить. Десь передові групи ЗСУ перетнули залізницю. Під вогневим контролем знаходиться траса Маріуполь-Донецьк-Горлівка, через Бахмут на Слов'янськ, а далі на Ростов або Харків", - пояснив військовий.

На півночі від Бахмута досить важка обстановка, ворог утримує свої позиції та намагається вибити ЗСУ з Богданівки та Григорівки але їм не вдається просунутись, каже Сазанов.

"Ми вже бачимо і Берховку і Берхівське водосховище, а звідти Бахмут бачимо неозброєним оком, тобто це мабуть буде замикатися", - резюмував політолог.