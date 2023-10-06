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Ексклюзив

Окупантам доведеться зробити "жест доброї волі" в Бахмуті: військовий Сазонов назвав умову

6 жовтня, 2023 п'ятниця
09:18
Війна з Росією ЗСУ

Коли ЗСУ візьмуть під контроль трасу з Бахмута на Соледар, Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Луганськ, окупантам доведеться робити "жест доброї волі"

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в етері телеканалу "Еспресо".

"Логістику окупантів вже зробили складнішою, залишилась траса з Бахмута на Соледар, Лисичанськ, Сєвєродонецьк і Луганськ. Коли ми її візьмемо під контроль, з постачанням ворогу буде важко. Без логістики воювати неможливо, це ми бачили в Херсоні. А у Бахмуті група ворожих військ становить близько 10 тис., також танки, техніка. Без своєчасного постачання їм буде дуже важко і доведеться робити "жест доброї волі" або битися до останнього патрону та здаватися в полон", - зазначив Сазонов.

За його словами, ЗСУ та Сили оборони працюють над тим, щоб взяти Бахмут в напівоточення. Керівник прес-служби східного командування Ілля Євлаш каже, що це цілком реально.

"Біля Кліщіївки та Андріївки ворог кидається на позиції, намагається постійно їх відбити, але нічого не виходить. Десь передові групи ЗСУ перетнули залізницю. Під вогневим контролем знаходиться траса Маріуполь-Донецьк-Горлівка, через Бахмут на Слов'янськ, а далі на Ростов або Харків", - пояснив військовий.

На півночі від Бахмута досить важка обстановка, ворог утримує свої позиції та намагається вибити ЗСУ з Богданівки та Григорівки але їм не вдається просунутись, каже Сазанов.

"Ми вже бачимо і Берховку і Берхівське водосховище, а звідти Бахмут бачимо неозброєним оком, тобто це мабуть буде замикатися", - резюмував політолог.

  • Інститут вивчення війни (ISW) пише, що українські захисники продовжують наступальні дії й просунулися вперед в районі Бахмута Донецької області та Новопрокопівки в Запорізькій області.
  • 5 жовтня комбат 3-ї ОШБр розповів про перспективи просування під Бахмутом. За його словами, Андріївка була ключовою точкою для контролю південного флангу Бахмута. Таким чином ЗСУ не просто контролюють залізничну дорогу, а вже артилерією можуть діставати до траси Берхівка - Бахмут.
  • 6 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники на Бахмутському напрямку мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
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