Окупантам вдалося вижити з Криму близько 30 тис. кримських татар, - Джемілєв
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що за минулі 7,5 років окупантам вдалося вижити з Криму близько 30 тис. кримських татар та завезти до 1,5 млн російських громадян
Про це передає Еспресо.TV.
"Цей народ (кримські татари – ред.) знову опинився під владою окупаційного режиму, який за багатьма параметрами навіть гірший радянського. І знову під тиском окупантів змушений покидати свою Батьківщину. За минулі 7,5 років їм (окупаційній владі РФ – ред.) вдалося вижити з Криму близько 30 тис. кримських татар. А завезли до Криму за різними оцінками від 6 тис. до 1,5 млн російських громадян", - наголосив Джемілєв.
Довідка: "Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
45 країн та міжнародних організацій були представлені на саміті, зокрема присутніми були 10 президентів та 4 очільники уряду. На "Кримській плафтормі" були і представники усіх членів НАТО та ЄС.
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