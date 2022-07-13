Про це інформує в фейсбуці Херсонська обласна військова адміністрація.

13 липня ХОВА звітують про останні новини області.

"У місті побільшало патрулів окупантів та перевірок людей на вулицях та блокпостах. Ворог чинить тиск на місцеве населення, окупанти відбирають автівки у херсонців, грабують місцеві підприємства. За повідомленнями місцевих, окупанти будують фортифікаційні споруди біля Антонівського мосту", - йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі повідомляють про збільшення кількість російської техніки та окупантів.

Крім того, загарбники продовжують викрадати людей.

"За останню добу вдруге взято в полон голову Милівської громади Олега Яхнієнка, а також викрадено єгеря, який охороняє ділянку Чорноморського біосферного заповідника на Кінбурнській косі. Про долю сотню інших полонених досі нічого не відомо", - додали в ХОВА.

Рашисти забороняють місцевим ремонтувати світло- та водопостачання, а також користуватися телефонами.

Щодня тисячі людей намагаються виїхати з тимчасово окупованої території, утім жодних офіційних коридорів не було погоджено. Люди евакуюються на власний страх та ризик.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 12 липня зазначає, що в ході спецоперації з полону звільнено п’ятьох громадян України.

Planet Labs зробила супутниковий знімок вирви після удару ЗСУ по складу боєприпасів окупантів у Новій Каховці на Херсонщині. Нагадаємо, ввечері 11 липня українські військові знищили російський склад боєприпасів у Новій Каховці на Херсонщині.

Російські військові на тимчасово окупованій Херсонщині захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова". Нацполіція відкрила кримінальне провадження.

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