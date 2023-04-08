Окупанти евакуюють тільки тих жителів Херсонщини та Запоріжжя, які мають російський паспорт, - Центр нацспротиву
Загарбники евакуюють з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя лише українців, які отримали російський паспорт
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти активізували евакуацію місцевих жителів. Зазначається, що нині її проводять добровільно, однак за умови наявності російського паспорта.
"Людей планують евакуювати на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим. Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися", - ствердили в ЦНС.
- Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та забороняють вільно пересуватися мешканцям регіону.
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