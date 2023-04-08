Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти активізували евакуацію місцевих жителів. Зазначається, що нині її проводять добровільно, однак за умови наявності російського паспорта.

"Людей планують евакуювати на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим. Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися", - ствердили в ЦНС.