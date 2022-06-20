Обстріли Сумщини: окупанти гатили по населених пунктах області, один чоловік загинув
Російські війська накрили вогнем населені пункти Середино-Будської та Зноб-Новгородської ТГ. Під обстріл потрапили також Білопільська та Великописарівська ТГ
Про це інформує очільник Сумської області Дмитро Живицький.
Зазначається, що опівдні 20 червня російські БПЛА скинули 4 вибухівки на територію Юнаківської громади. Крім того, повідомляється про три мінометних обстріли. Унаслідок ворожого вогню загинув один чоловік, ще одна людина поранена.
Також Живицький повідомляє, що з 18 години окупанти почали обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської ТГ. Росіяни гатили зі ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах. Усього зафіксовано 28 "прильотів". Постраждалих та руйнувань немає.
Також близько 18:30 було 23 мінометні обстріли зі сторони РФ по Білопільській ТГ. Жертв та руйнувань також вдалося уникнути.
А після 19 години загарбники накрили вогнем Великописарівську громаду, зафіксовано 32 мінометні постріли. Жертв та руйнувань немає.
Крім того, з 19:30 знову був вогонь по Зноб-Новгородській громаді. Зафіксували 7 прильотів з міномета.
Жертв та руйнувань немає.
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